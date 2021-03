Close

¿Sabías que puedes medir tu rostro y saber qué tan bello eres? El método se llama proporción áurea y lo utilizan los doctores antes de cualquier procedimiento estético en la cara. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Seguramente has escuchado el refrán que dice, la belleza está en los ojos del que la mira. Sin embargo, para muchos la belleza es un concepto mucho más exacto, tanto que existe un método llamado proporción áurea, que nos puede decir que "tan bellos" somos según las medidas de nuestro rostro. así que hoy el doctor Daniel Campos, quien cada semana nos muestra lo último en procedimientos para lucir más bellas y jóvenes, nos explica con detalle de qué se tratan estas medidas y cómo se aplican en el mundo de la medicina estética. "Esto de medir la belleza no es nuevo. durante el renacimiento europeo, artistas y arquitectos de renombre utilizaron una ecuación conocida como la proporción áurea para trazar sus obras maestras", cuenta Campos. "Cientos de años después, expertos en belleza adoptaron esta fórmula matemática para ayudar a explicar por qué algunas personas resultaban más atractivas a la vista. Ese es el caso de la actriz Sylvia Sídney quien en 1933 fue considerada la mujer más bella del mundo, basado en las medidas de su rostro". Hoy en día proporción áurea se utiliza para crear balance en el rostro con la ayuda de procedimientos estéticos como son las inyecciones de rellenos dérmicos, y aunque parezca un poco banal, el mantener las proporciones del rostro puede hacer la diferencia entre que una persona se vea extraña o diferente después de un procedimiento estético. "La medida entre el borde interno de un ojo al otro debe ser la medida desde el borde interno del ojo a donde comienza el arco de la ceja", explica el experto. "Igualmente, esta medida de proporción se usa para los labios. En ese caso, el labio inferior debe de ser un sexto más grande que el labio superior". Quizás te estés preguntando qué hay de cierto en todo esto de las medidas faciales. Pero para que entiendas mejor, Campos sometió a esta prueba a algunas de nuestras celebridades favoritas y los resultados coinciden con la opinión de muchos. ¡Son realmente bellos! "Definitivamente Gaby Espino, William Levy, JLO y Maluma pasaron la prueba de tener un rostro bello", explica el doctor. "Pero sin duda alguna, la ganadora del rostro perfecto, de acuerdo con las dimensiones de la proporción áurea, fue la bellísima reina de belleza puertorriqueña Dayanara Torres". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y agregó, "En resumen, si bien es probable que sientas la tentación de comenzar a medir tu rostro delante de un espejo, no te afanes mucho. Hoy en día, para hacerte cualquier procedimiento, lo que se busca es la belleza natural. Lo que se hace es realzar tu propio rostro y trabajar para encontrar un balance con lo que tienes, en vez de tratar de transformarte en otra persona con rasgos totalmente diferentes solo por seguir normas preestablecidas".

