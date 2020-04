Cómo maquillarse para salir mejor en cámara sin usar muchos productos Cómo dar con tu tono de corrector perfecto o las claves del contouring para sacarte el máximo partido. Vas a ser la reina de las videollamadas. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si estás trabajando en casa o aprovechando para mantener el contacto con tus amigos y familiares por medio de videollamadas, seguro que te has preguntado qué puedes hacer para verte mejor delante de la cámara de tu celular o tu ordenador que no tienen piedad. Además de porque los expertos recomiendan hacer lo posible para mantener una sensación de normalidad y arreglarte como hacías cuando salías a la calle cada mañana, sentirte guapa también ayuda a tu autoestima y a tu estado de ánimo. Lee los consejos de la maquilladora Taylor Dempsey, maquilladora de SIIA Cosmetics para sacarte el máximo partido sin dejarte una fortuna en muchos productos, ¡estos son tus esenciales! ¿Cuál es tu mejor truco para aplicar el corrector que muchos no hacen bien? En las videollamadas la luz es muy importante y puede hacer que las sombras bajo los ojos se noten más. Cuando te pongas el corrector asegúrate de que lo haces después de aplicar la base y no antes porque así se mezcla mucho más fácilmente. Y para que dure más tiempo como recién aplicado un buen truco es calentarlo primero en el dorso de la mano y eso hace que penetre mejor en la piel en vez de quedarse sobre ella como una capa. Si vas a utilizar unos polvos fijadores de maquillaje, recuerda que menos es más y cuanto menos uses menos producto se acumulará bajo los ojos y aparecerán menos arruguitas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Ultimate Fit Concealer from SIIA Cosmetics. $25. siiacosmetics.com ¿Y un buen truco para dar con tu tono perfecto de corrector? Lo primero que necesitas para encontrar tu color es decidir en qué parte de la cara lo vas a usar más. Si lo quieres para cubrir granitos, marcas de acné o alguna cicatriz necesitas uno que sea lo más igual posible a tu tono de piel y al de tu base. Si lo quieres para cubrir las ojeras, necesitas un tono más claro que tu color natural. Si lo que buscas es realmente iluminar la zona bajo los ojos, hazte con uno que sea dos tonos más claros que tu color de piel. Intenta no ir más allá de dos tonos menos porque si no puedes parecer hasta un poco enferma en lugar de luminosa. ¿Qué le recomiendas a alguien que nunca ha probado a hacerse contouring? Un contouring simple puede ayudarte a sentirte más segura de ti misma, sobre todo en video llamadas porque te ayuda a potenciar tus rasgos hasta con la peor calidad de imagen. Lo más importante es no pasarte de oscuro y asegurarte de que tienes el tono correcto para tu piel (frío, neutral o cálido). Empieza siempre con poco producto porque siempre es más fácil añadir más después que quitar si te has pasado. Advertisement

