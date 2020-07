Cómo mantener y alargar la vida de tu tinte en casa Si todavía ves muy lejana la cita con tu colorista o simplemente estás intentando ahorrar... lee estos tips. Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mantener el tono y brillo de tu cabello teñido mientras no puedes ir al salón es mucho más fácil de lo que pensabas. Toma nota de los mejores consejos del peluquero Leo Rocco ¡y atrévete! Entre tinte y tinte: Si quieres cobertura total necesitas un tinte, pero si quieres disimular las canas lo puedes conseguir con un acondicionador con color, que además [de cubrir la raíz], refresca el color de medios a puntas. Instaboost Conditioning Color Masque, de Aloxxi. $20. aloxxishop.com Image zoom Getty Images Tu color verdadero: Si nunca te has teñido, lo primero que tienes que hacer es abrir el cabello en la nuca o sobre la zona de las orejas para así poder cotejar tu color de base natural. ¿Y si llevabas un balayage o mechas? En este caso sólo hay que aplicar el tinte en lo crecido, no avanzar sobre las mechas o el balayage. Como el tinte será para las canas o el crecimiento, es igual si tiene o no tiene mechas. Es el mismo tinte que para una persona que no tiene luces. ¿Por qué es importante evitar los sulfatos? Es muy importante usar un champú sin sulfatos que sea muy nutritivo. Recomiendo lavarlo 2 o 3 veces por semana máximo. Nourishing Shampoo, de Grown Alchemist. $49. grownalchemist.com Si quieres conseguir más brillo: Después de teñirte, aplica una ampolla de Hair Beauty Dose de mi línea Rocco Donna Professional ($288, por 12. roccodonnaprofessional.com) que además de tener nuestro complejo exclusivo de 10 aceites esenciales, contiene proteínas que harán que tu cabello quede sellado con un color vibrante por mucho más tiempo y con brillo, suavidad y sin frizz.

