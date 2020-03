Cómo mantener tus productos de belleza libres de bacterias Contrario a lo que pensábamos, el baño no es un buen lugar para guardarlo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con el coronavirus son muchas las cosas que han cambiado en nuestras vidas, entre ellas la manera en que nos lavamos las manos, la forma en que interactuamos con los demás y la manera en que vemos la higiene de todo lo que tocamos y usamos. Eso incluye los productos de belleza que usamos, como las cremas, los aceites y por supuesto el maquillaje. Estos normalmente son propensos a agarrar bacterias y eso es algo que en este momento debemos evitar tomando las medidas necesarias. Si bien las brochas son las que más retienen sucio y por ende bacterias, los hidratantes, sueros, aceites y demás productos para el cuidado de la piel son muy propensos a guardar gérmenes, molde o bacterias. Por eso hablamos con Ee Ting, bióloga molecular, química cosmética, y fundadora de la marca Hop & Cotton, quien nos dio excelentes consejos para mantener nuestros productos lo más higiénicos posible. 1- Guárdalos en el lugar adecuado Los productos cosméticos deben ser guardados en un lugar que esté limpio. Evita comprar los productos que se encuentren al aire libre o que están expuestos a los cambios ambientales. 2- Limpia los envases regularmente Limpia regularmente la parte de afuera de tus cremas, especialmente si te llevas tus productos a lugares como gym, la playa o incluso a tu carro. Siempre lávate las manos antes de abrir usar cualquier producto. Image zoom Getty Images 3- Elige productos con tapa hermética Envases con tapas herméticas previenen que entren los microbios. No todos los productos que tienen pumps se consideran herméticos, solo los que no permiten que pase aire entre el la parte dónde está la crema hasta el dispensador. 4- Evita guardarlos en el baño. Los microbios se alimentan de la humedad y del calor. Entonces los baños los lugares perfectos para que estos aparezcan. Es mejor mantener los productos en un lugar más fresco y seco. Image zoom Getty Images 5- No re-uses el envase Lavar los envases con detergente o jabón no es suficiente para dejarlos desinfectados. Así es que evita reusarlos para poner otros productos de belleza. Advertisement

