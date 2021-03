Close

Estos increíbles tips te ayudarán a mantener los rizos hidratados y definidos La estilista Karla de Jesús compartió con nosotros interesantes consejos para tener rizos de lujo. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando de cabello rizado se trata, son muchos los cuidados que se deben seguir, no solo para mantener los rizos hidratados y con brillo, sino también para que no los pierdas. Sabemos que el uso constante herramientas, productos con ciertos ingredientes e incluso hasta la forma en que te peinas, puede dañarlos. Por eso, es importante seguir las recomendaciones de los expertos, especialmente si estás tratando de volver a tu textura natural. Por eso hablamos con la estilista Karol de Jesús, quien compartió con nosotros los mejores consejos para que mantengas tus rizos hidratados, brillosos y definidos. 1- Hacer recortes con regularidad para deshacerse de las puntas dañadas es beneficioso para combatir el frizz. Deshacerse de estas puntas ayuda a reducir el frizz mientras mantiene su cabello con un aspecto saludable y suave. 2- Recomiendo usar productos como Olaplex No.0 y No.3, una vez a la semana. Estos productos tienen la capacidad de reparar los enlaces rotos de adentro hacia afuera, algo que da como resultado rizos fuertes y suaves. 3- Usar agua fría para enjuagar el cabello es una buena manera de retener la hidratación y reflejar el brillo. Image zoom Credit: Cortesía 4- También, es bueno usar una toalla de microfibra y una funda de almohada de seda. Esto evita que los rizos luzcan opacos o que se encrespen. 5- A los rizos les encanta que los dejen tranquilos. Así es que cuando tus rizos estén secos, trata de no molestarlos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 6- Por último, hay algo que se debe tener muy en cuenta a la hora de tratar el cabello rizado, y es que no se debe cepillar cuando está seco.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Estos increíbles tips te ayudarán a mantener los rizos hidratados y definidos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.