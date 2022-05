¿Cómo puedes lograr labios levantados y carnosos sin relleno? Aquí el secreto El Dr. Campos nos explica cómo trabaja el Lip Flip, la última tendencia del mundo de los procedimientos cosméticos Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todos hemos oído escuchar sobre la toxina botulínica o Botox, como se le conoce popularmente, pero existe un uso menos conocido de este tratamiento que puede ayudar a definir tu labio superior y mejorar la sonrisa gingival. El Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó los detalles detrás de este procedimiento. ¿De qué se trata el Lip Flip? El Botox es un neuromodulador que detiene las señales nerviosas al músculo donde se inyecta, relajando el músculo. Está aprobado por la FDA para tratar las arrugas en la frente, las patas de gallo y las líneas del entrecejo, pero también se usa para otros tratamientos "fuera de etiqueta", como el Lip Flip, que consiste en inyectar de cuatro a seis unidades de Botox sobre el labio superior en el centro (cerca del arco de Cupido) y cerca de las comisuras de la boca. El efecto principal del Lip Flip es relajar los músculos que se conectan con el labio superior, lo que permite que el labio se relaje y se curve hacia afuera, apareciendo así más grande y con una forma más definida. No solamente ayuda con la definición de los labios, sino también para tratar condiciones como la llamada sonrisa gingival. Es importante aclarar que el Lip Flip no agrega volumen, como lo hacen los rellenos dérmicos, pero puede usarse para acentuar los resultados de los mismos, ya sea en un procedimiento combinado o como un retoque. ¿Lip flip o rellenos? En el caso del Lip Flip, su beneficio principal consiste en la mejora sutil del labio superior. La cual adquiere una apariencia inclinada similar definiendo el borde del labio, creando la ilusión de que están más carnosos. Puede tener un efecto reductor de arrugas en el labio superior, alisando las líneas verticales de los labios y evita que tus encías se vean cuando sonríes. Aunque sea tendencia en Tik Tok, es importante destacar que este tratamiento no está aprobado por la FDA y debe ser realizado por un profesional con un alto nivel de experiencia y conocimiento avanzado de la anatomía facial para lograr buenos resultados. Por su parte, los rellenos labiales son más adecuados para resultados menos sutiles, ya que pueden añadir volumen y cambiar el tamaño de los labios. Contrario al Lip Flip cuya idea es que los resultados tengan una apariencia natural. Otra diferencia es que los rellenos suelen durar hasta un año, mientras que Lip Flip con Botox solo duran de tres a cuatro meses. Entonces ¿cuál elegir? El tratamiento adecuado depende de la persona y de lo que desee lograr. Para tomar la mejor decisión debes consultar con un experto en estética, el cual te explicará los pros y los contras de cada opción que tienes a tu alcance para mejorar y lograr que tus labios se renueven. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál es su costo? El precio promedio por sesión de Lip Flip requiere entre cuatro a seis unidades de Botox lo cual tiene un precio aproximado de $120 dólares. Una última recomendación… El tratamiento Lip Flip es una buena opción para lograr aumentar de manera natural la apariencia de tus labios. Eso sí, esta aplicación de Botox requiere un entrenamiento y precisión especifica lo cual requiere que el proveedor que lo realice tenga un amplio conocimiento de la acción del Botox la anatomía de los labios para evitar efectos negativos a la hora de hablar o sonreír.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Cómo puedes lograr labios levantados y carnosos sin relleno? Aquí el secreto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.