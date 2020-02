Como llevar una vida más sostenible cuando tienes hijos pequeños en casa Hablamos con la activista Celine Seeman sobre qué productos y materiales buscar para encontrar el equilibrio. ¡Toma nota! By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aunque en tu día a día te preocupe la crisis climática, el problema de los microplásticos en los océanos y el desperdicio de comida y recursos, cuando tienes niños pequeños en casa es todavía más difícil tomar encontrar productos y marcas que además de cuidar al planeta y las personas se ajusten a tu presupuesto. Hablamos con la activista y fundadora de la plataforma Slow Factory Celine Seeman, que nos ha compartido sus consejos para encontrar el equilibrio entre sostenibilidad y supervivencia con dos niñas de x y x años. ¿Cuáles son los principales retos que te encuentras en tu rutina diaria? Evitar el plástico es muy difícil cuando tienes niños porque todo, o la mayoría, de las cosas diseñadas y fabricadas para niños son de plástico. La locura de Youtube del “Unboxing” es un problema también porque ha creado una generación entera de juguetes que están hechos solo para sacarlos de la caja para enseñarlos y la cantidad de partes diminutas de plástico envueltas en más plástico son parte de la experiencia… ¡generan muchísimos desperdicios! Desperdicios que además no se pueden reciclar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué productos o tipo de marcas buscas? Intento buscar materiales que hayan sido obtenidos de forma sostenible o que se puedan reciclar muchas veces después de usarlos. Por ejemplo, para sus loncheras elegimos unas de tipo Bento Box de metal, botellas de agua metálicas reutilizables en lugar de cristal o plástico. Para la ropa es otro reto porque la mayoría de marcas fabrican con [fibras] de poliéster y en condiciones dudosas con respecto a sus trabajadores. Lo que intentamos hacer es comprar cosas de buena calidad que van a durar y que podemos donar a otros, que se pueden revender o seguir usando mucho tiempo porque son de buena calidad y son bonitos. Pero estamos muy lejos de hacerlo perfecto, tenemos disfraces de princesas hechos con polyester y juguetes de plástico. Lo que necesitamos es que las compañías de juguetes y ropa sean tan conscientes y responsables como los padres y ofrezcan soluciones y productos que estén diseñados de forma circular, es decir, que al fin de su vida útil puedan ser reutilizados o reciclados una y otra vez, infinitamente. ¿Cómo les explicas a tus hijas qué es la sostenibilidad? De hecho son ellas las que me hacen muchas preguntas, como “¿dónde va la baura?”, o cómo pueden reciclar las cosas. Hablamos mucho del medio ambiente y pasamos tiempo en la naturaleza. Cuando ven basura en el campo o en las aceras la recogen e intentan guardarla y limpiarla. Mi hija de ocho años me dijo una vez “Espero que tu trabajo cambie las cosas, ¡mira toda esta basura!”. ¿Cuál es tu mejor consejo para madres y padres que están empezando su camino hacia una vida más sostenible? Primero, por favor dejen de avergonzarse o castigarse a ellos mismos y a otros o a los niños. Aunque creo firmemente en la acción individual, como no redistribuyamos la responsabilidad [junto con] la industria, no importa cuánto recicle o no desperdicie tu familia, no tendrá un impacto a gran escala. Piensa en los microplásticos de la ropa también y en cuántas veces lavas la ropa de los niños. Hay muchas áreas en las que podemos tener un impacto, no solo en lo que consumimos si no en cómo vivimos nuestra vida. Advertisement

