Mira cómo limpiar y eliminar los gérmenes de tus joyas en casa ¡No necesitas ayuda profesional! Tú misma puedes hacerlo con este aparato By Irene San Segundo and Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¿Sabías que una pulsera puede contener entre 3 y 5 veces más bacterias de las que puedes encontrar en el asiento de un retrete público? Este escalofriante dato que nos ha compartido el gemólogo y experto en joyas David Bellman nos ha hecho pensar en todos esos anillos, pulseras y collares que gusta llevar a diario y en los que ni si quiera te paras a pensar cuándo fue la última vez que los limpiaste. ¿Te acuerdas? Y, ¿qué usaste para limpiarlos? "Con la crisis sanitaria a nivel global que estamos viviendo es más importante que nunca limpiar bien nuestras joyas para ayudar a prevenir la propagación de gérmenes", dice Bellman quien ha diseñado un sistema de limpieza en casa en colaboración con la ex top model y empresaria Kathy Ireland: Gem Spa by Kathy Ireland, que promete eliminar hasta el 99,9 por ciento de las bacterias que se pueden acumular en tu joyería. Mira cómo funciona en este video en el que se puede ver el paso a paso: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Como aprendí de mi querida heroína y mentora Elizabeth Taylor, que me enseñó todo lo que se sobre piedras preciosas, las joyas son de nuestros objetos más preciados y queridos, y no solo queremos mantenerlos limpios y brillantes, también queremos asegurarnos de que no son una fuente de bacterias", cuenta la modelo. El aparato funciona con una fórmula antibacteriana en gel y se puede meter en el lavavajillas. Sirve para limpiar oro, plata, diamantes y piedras preciosas y ya está disponible en la página web de la marca por $69,99. Advertisement

