¿Están verdaderamente limpias tus brochas y esponjas de maquillaje? Aquí te tenemos todo lo que necesitas para asegurar que no estés dañando tu tez Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los productos de maquillaje son esenciales para obtener nuestros looks de belleza favoritos, pero las herramientas que usamos para aplicarlo son igual de importantes. Si eres aficionada al skincare, tienes que asegurarte que las herramientas que uses estén limpiaso puedes perder todo tu esfuerzo. Las brochas y esponjas acumulan bacterias y microbios que luego se transfieren a nuestro rostro. Idealmente, debes lavar tus brochas cada dos o tres semanas y las esponjas cada vez que las vayas a usar. Aquí te tenemos unas recomendaciones para simplificar el proceso. Tratamiento casero ¡Limpia tus brochas con productos que ya debes tener en casa! Mezcla detergente de platos con unas gotas de aceite de oliva para lograr brochas completamente limpias sin resecarlas. Manos libres Un tip directo de las maquillistas: ¡prueba limpiar tus esponjas en la lavadora! Opción sólida Limpiador de brochas, esponjas, maquillaje Credit: Cortesía Un jabón sólido que puedes usar para tus brochas y esponjas. blendercleanser® solid, de BeautyBlender. $16.00. sephora.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fórmula profesional Limpiador de brochas, esponjas, maquillaje Credit: Cortesía Este limpiador es famoso entre los maquillistas por limpiar las brochas en solo segundos. Makeup Brush Cleaner, de Cinema Secrets. $24.00. sephora.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Están verdaderamente limpias tus brochas y esponjas de maquillaje?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.