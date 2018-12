Cómo librarte de los tatuajes que ya no te gustan como Victoria Beckham

Cuando Victoria Beckham asistió esta semana a los premios British Council of Fashion con un vestido negro de su propia firma que dejaba su espalda al descubierto muchos cayeron en la cuenta de que algo había cambiado.

La exSpice ya no tiene ni rastro del tatuaje que decoraba su espalda desde la nuca con un dicho tailandés que significa “I am my beloved’s and my beloved is mine“y que se hizo en su sexto aniversario de boda. Según apuntan los diarios británicos, la diseñadora habría empezado el proceso de borrar el tatuaje en 2015. ¿Tanto se tarda en eliminar la tinta? Hablamos con la Dra. Lesley Clark-Loeser de la clínica Precision Skin Institute en Manhattan, para resolver todas las dudas.

¿Se puede hace run tratamiento para eliminar tatuajes en cualquier época del año?

Sí, el tratamiento con láser se puede hacer en cualquier época del año. Dicho esto, el área tratada tiene que protegerse del sol, especialmente durante varias semanas antes del tratamiento y entre 2 y 4 semanas después. Después del tratamiento es posible que la zona se inflame y si la proteges de los rayos UV puedes evitar problemas de pigmentación, especialmente en las pieles más oscuros.

¿Cuántas sesiones son necesarias para eliminar un tatuaje como el de Victoria Beckham?

Es muy difícil predecir cuántas sesiones exactamente puede necesitar cada persona para eliminar un tatuaje. Hay muchos factores que influyen: el color del tatuaje, si lo hizo o no un profesional, el tipo de láser que se utiliza para eliminarlo… Con los tratamientos modernos, lo normal sería entre 3 y 7 sesiones, idealmente separadas por periodos de 2 o 3 meses.

¿Cuáles son los mejores productos para cuidar de la zona de la piel en la que está el tatuaje que queremos eliminar?

Un bloqueador solar es imprescindible. Para después del tratamiento recomiendo usar un producto que ayude a proteger, mantener y reparar la barrera de la piel que se ve afectada de forma temporal como resultado del tratamiento de láser. En mi consulta aplicamos un gel de silicona con gas permeable, que deja respirar.