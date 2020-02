Así es como debes lavar la ropa para reducir el plástico en los océanos Esto es lo que tienes que hacer para evitar que haya más plástico que peces en el mar By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¿Sabías que cada semana ingerimos 5 gramos de plástico a través de la comida? Según ha compartido el experto en microplásticos de la universidad de Columbia en Nueva York, es el equivalente a una tarjeta de crédito cada semana. Si te preocupa el tema y quieres saber cómo puedes contribuir al cambio desde tu propia casa, sigue leyendo. Según los estudios que ha presentado el experto en la conferencia Study Hall en la Gran Manzana, hoy en día hay 5,25 trillones de partículas de plástico en los océanos y el 36 por ciento provienen de los tejidos sintéticos de los que se compone nuestra ropa. ¿Qué podemos hacer al respecto? Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo primero sería dejar de consumir plásticos de un solo uso, como pajitas, bolsas de plástico en el supermercado, vasos de café, etc. pero teniendo en cuenta la importancia de los tejidos en esta ecuación, tenemos que prestar atención a los materiales de los que está hecha nuestra ropa. Primero, elige siempre fibras naturales como las que usaban nuestras madres, como algodón, lino, lana o seda, que además de contaminar menos, te van a durar toda la vida si los cuidas bien. En segundo lugar, en los últimos meses han aparecido algunos productos que prometen contribuir al cambio filtrando los microplásticos en cada lavado, como la bolsa Guppy Friend que, como explican en su página web, protege tu ropa y evita que suelte microfichas en cada lavado, filtra las que se desprenden de tus prendas y, de paso, te hace pensar en los materiales de los que está hecha tu ropa y en tus hábitos de consumo. La bolsa se presenta en dos tamaños y está a la venta a partir de $29,95 en su web y tiendas que promueven el consumo más sostenible como packagrefree. Advertisement

