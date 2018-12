Cómo hacer que tu ropa interior te dure más tiempo

Si te preocupa la contaminación derivada de la industria de la moda y tratas siempre de buscar la manera de hacer tu armario más sostenible te habrás dado cuenta ya de que encontrar ropa interior hecha con materiales orgánicos, respetando los derechos de los trabajadores y también con un diseño bonito no es tarea fácil.

Esta semana he descubierto Kala, una nueva marca que pretende dar respuesta a esta demanda con sus modelos de braguitas, sujetadores, pijamas y camisetas interiores hechas en Nueva York con algodón orgánico. Hablamos con su fundadora, Rebecca Migirov, quien nos habló de cómo cuidar la ropa interior para que te dure más en perfecto estado y no tengas que comprar tanta.

¿Qué te hizo decidirte a crear tu propia marca de ropa interior?

Me pasé la mayor parte de mi vida adulta intentando encontrar sostenes cómodos, que sujetaran realmente y con los que me sintiera identificada, no solo sujetadores rosas tipo push up que sólo tienen dos tallas. Sabía que no era la única que buscaba algo así, así que me decidí a hacerlo yo misma. La sostenibilidad es una parte muy importante para nosotras, la moda es uno de los sectores más contaminantes y Kala intenta cambiar eso haciendo las cosas bien.

¿Por qué crees que se debería invertir en ropa interior sostenible aunque sea más cara?

Tu ropa íntima es literalmente lo más íntimo que tienes. La ropa interior que elijas puede tener un impacto directo en tu salud y tu bienestar, así que invertir en lencería que está hecha con los mejores materiales para ti, como algodón orgánico, es en realidad una inversión en tu propia salud.

¿Qué podemos hacer para que la ropa interior nos dure más?

Nunca pongas la ropa interior en la secadora. Puedes lavarla en la lavadora, pero yo prefiero lavar mis sostenes a mano y dejarlos secar en una superficie plana. Esto hace que la goma no se de de sí y mantiene la forma de las copas. Cuando lavo a mano, suelo usar una barra de jabón sencilla y sin aromas, no necesitas más que eso. Para las braguitas es menos importante lavar a mano, pero sí deberías secarla al natural. Cuando laves a mano usa agua fría y poco detergente, de hecho yo prefiero usar detergente para bebés cuando lavo mi ropa interior.

Puedes encontrar Kala en su Pop Up en Nueva York hasta este domingo (208 Bowery street) y en wearkala.com y su cuenta de Instagram @wearkala.

Si quieres subirte al carro de la moda sostenible recuerda este mantra de comprar menos y mejor calidad y sobre todo cuidar la ropa que ya tienes. ¡Es un tesoro!