Cómo hacer un hidratante con color en un dos por tres Otro gran truco de las amantes de la belleza de Tik Tok. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tik Tok se ha convertido en una de las mejores plataformas para mostrar cualquier nuevo emprendimiento y también para encontrar los mejores tips de belleza. Son precisamente las chicas que hablan del cuidado de la piel y de maquillaje, las que se han vuelto superfamosas gracias a los increíbles trucos de maquillaje que muestran. Esos trucos son tan efectivos que la mayoría de ellos se han vuelto virales. De hecho, dicha plataforma es tan importante y popular que tiene el don de hacer que un producto desaparezca por los malos reviews de los usuarios o que se vuelva un must que todos quieren tener. Pero, regresando a los trucos, hay uno que está causando sensación y nos parece una excelente ida para las chicas que prefieren llevar un maquillaje más ligero, o para cuándo vamos de vacaciones a la playa. Una usuaria de Tik Tok compartió en su cuenta cómo hace su propio hidratante con color o el llamado tinted moisturizer. Probablemente ya tengas en casa los productos que necesitas. Para hacer la mezcla vas a necesitar un humectante, una base y un iluminador líquido. En un envase pequeño coloca tres gotas de tu base, ya sea mate o luminosa, un poco de hidratante y dos o tres gotas del iluminador. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El resultado es una piel luminosa, saludable y radiante. De esta manera no tienes que comprar una base regular los días que quieres usar mucho maquillaje, y un tinted moisturizer para cuando prefieres lucir más natural. De hecho, si quieres que tu rostro luzca más bronceado, también le puedes agregar un poco de bronceador líquido. ¿Te animas a tratarlo?

