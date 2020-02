La verdad y toda la verdad sobre la caída del cabello Sigue estas sencillas reglas y tu melena te lo agradecerá. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En algún punto de nuestras vidas la mayoría de nosotras va a experimentar caída del cabello. Estrés, alimentación, problemas hormonales… las causas pueden ser muchas y de distinta naturaleza, así que hemos hablado con el Dr. Richard Firshein, para entender de una vez por todas las claves del problema y cómo ponerle solución.“Las causas de la caída del cabello van desde una deficiencia en las glándulas tiroideas a anemia, embarazo, menopausia, falta de vitaminas, desequilibrio hormonal, exposición a toxinas, estrés o como efecto secundario después de terminar un tratamiento de anticonceptivos”, explica Firshein. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍNY, ¿cómo saber cuál es la que te está afectando a ti? Según el experto, el pelo que se va haciendo más fino es típico de un desarreglo de tiroides, y también puedes reconocerlo si ves que pierdes pelo también en los extremos exteriores de las cejas.Si te preocupa este tema, en un análisis de sangre puedes ver los niveles de ácidos grasos omega 3, vitamina D y B, que juegan un papel clave en la pérdida del cabello. Advertisement

