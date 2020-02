Cómo evitar el efecto "Flat Hair" si tienes el pelo rizado Si tu cabello es rizado, ondulado o afro, esto te interesa mucho. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si tienes el pelo rizada o muy rizado, ya te habrás dado cuenta de que debes dedicarle un extra de amor e hidratación cada día si no quieres mantener los rizos suaves y definidos. Si además te gusta llevarlo con mucho volumen, ¿cómo evitar que los rizos se te aplasten cada noche después de 7 u 8 horas contra la almohada? Tenemos la solución. Cada noche antes de meterte en la cama, recoge tu pelo en un moño o “piña” muy alto, casi en la frente, y asegúralo con un accesorio que no presione mucho el pelo, como estos elásticos suaves de Invisibobble o un par de horquillas. Image zoom Después cúbrelo con un turbante de seda. ¿Sabías que muchos expertos los recomiendan para todo tipo de pelo porque según dicen evitan la rotura y caída del cabello durante la noche? Las almohadas de seda también son recomendables, pero el turbante también te ayuda a mantener el recogido toda la noche. Cuando te levantes por la mañana suelta el moño y verás el volumen que tiene en la raíz. ¡Otro nivel! Para redefinir tus rizos aún más por la mañana, humedece tu pelo un poco con un spray de agua, no demasiado, y aplica a continuación un acondicionador sin aclarado específico para rizos. Este de Shea Moisture contiene aceite de ricino de Jamaica para fortalecer el pelo más castigado. $6,99. sheamoisture.com Image zoom Si además de volumen quieres más definición, usa un producto para “sacar” el rizo, mi favorito es bb curls gel oil anti frizzy que, además de dar más definición y movimiento natural, hidrata con muy poquita cantidad de producto. Advertisement

