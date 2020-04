Dile adiós a las ojeras de una vez por todas Sea cual sea tu edad o tipo de piel, las ojeras pueden aparecer cuando menos te lo esperas. Aprende a prevenirlas y eliminarlas con los tips de la Dra. Baum @drbbaum By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con respeto de las arruguitas y las manchas del sol, las ojeras son probablemente una de las cosas que más afecta y más preocupa a todas. Y, al contrario de lo que mucha gente piensa, no aparecen solo por falta de sueño. La doctora Bertha Baum, dermatóloga experta en medicina láser y cirugía estética, te explica todo lo que tienes que saber sobre esta problemática y cómo ponerle solución de forma definitiva. ¿Qué son exactamente las ojeras? Son el cambio de color en el área periorbital a veces con acumulación de bolsas, dependiendo del caso. La piel de esa área es una de las más delgadas del cuerpo y por lo tanto sufre más fácilmente. ¿Qué causa su aparición? Esta hiperpigmentación tiende a ser de origen genético, pero también puede ocurrir con la edad [debido a] la falta de colágeno y reducción de la elasticidad de la piel. Además, la falta de sueño puede afectar de muchas maneras, al igual que dormir demasiado. [Asimismo] cuando acumulas fluidos, las venas se agrandan y se marcan más. Las alergias son igualmente un componente importante. La deshidratación por falta de agua o consumo de mucho alcohol, [...] una dieta desequilibrada, fumar, problemas de tiroides o anemias pueden contribuir. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué funciona realmente para combatirlas? Los retinoides ayudan mucho porque ayudan a producir colágeno, que facilita la reducción de la hiperpigmentación. Otro tip es que si hay acumulación de líquidos hay que dormir boca arriba y con almohadas extra para que la cabeza esté elevada. [También] evitar el consumo excesivo de sal, que crea inflamación y retención de líquidos. Recomiendo mucho productos con vitamina C, ácido kójico, ácido azelaico y extracto de regaliz. Y trucos como rodajas de pepino frío o bolsas de té (especialmente con cafeína) en agua tibia y luego ponerlas en el refrigerador, ayudan temporalmente. Los aceites esenciales que mejor funcionan en esta área son los de lavanda y geranio. ¿Algún tratamiento profesional? Recomiendo una combinación de láser para el color, láser pixelado para hacer un resurfacing de la piel y, si hay falta de volumen, un ácido hialurónico que no absorba mucha agua para que el área se vea descansada. Advertisement

