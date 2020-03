Cómo eliminar la manicura en gel o acrílica en casa de la forma más segura Los consejos de esta experta te ayudarán a eliminar el esmalte de la forma apropiada, tal y como harían en el salón. By Kaitlyn Frey ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Este artículo se ha publicado originalmente en PEOPLE Ahora que el distanciamiento social y el aislamiento se están convirtiendo en la nueva norma ante la creciente pandemia del coronavirus (COVID-19), muchos están buscando en Google soluciones y remedios caseros para tratamientos de belleza que solían hacer fuera de casa. Hemos hablado con los expertos en el tema para que compartan sus soluciones que puedes hacer en tu propia casa. Los colegios están cerrando en todo el país, festivales, eventos deportivos y espectáculos de Broadway pospuestos o cancelados y restaurantes y bares forzados a cerrar debido a restricciones nunca vistas en respuesta a la enfermedad que se expande a velocidad vertiginosa. Por su parte, los centros de belleza están siguiendo la normativa y muchos spas y salones de peluquería y manicura están cerrando de forma temporal para sumarse a las medidas de distanciamiento social que recomienda el CDC. Mientras el sector servicios continúa cerrando, muchos buscan formas caseras de seguir cuidándose en casa, lo que puede incluir eliminar el esmalte de una manicura en gel tú sola. Varios expertos de salones de manicura han explicado a PEOPLE exactamente cuál es la mejor manera de cuidarte las uñas, ya tengas manicura en gel o uñas acrílicas durante este periodo de distanciamiento soial.Afortunadamente eliminarla no es tan complicado como podrías esperar. Image zoom “Quitarte la manicura de gel es totalmente factible, incluso si nunca lo has hecho”, dice Rachel Apfel Glass, fundadora y presidenta ejecutiva de Glosslab, en Nueva York. “Aunque sea tentador, no vayas pelando capas del gel. Realmente debilita la uña”. “Los pasos son simples, ¡pero lo más importante es la paciencia!”, añade Deborah Lippmann, la manicurista de las famosas. Empieza simplemente limando la capa más superficial de esmalte con cualquier lima de uñas que tengas en casa. Mejor que utilizar acetona tradicional, en el salón Glosslab utilizan un quitaesmalte en gel, más rápido y fácil de usar que se aplica sobre las uñas como un esmalte de uñas y se deja actuar entre 5 y 10 minutos. “Una vez que veas que el gel empieza a hacer burbujas, ya puedes retirar el gel quitaesmalte muy fácilmente y sin raspar [la uña]”, explica. Si ya tienes acetona también puedes usar eso para eliminar el esmalte en gel, dice Lippmann. “Humedece los dedos en acetona, algodón y papel de aluminio durante aproximadamente 10 minutos. Recomiendo hacer una mano primero y luego la otra si vas a hacerlo tú sola”, explica. Una vez hayas terminado, utiliza un quitacutículas metálico para suavemente empujar el esmalte en gel hasta el final de la uña”, dice. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Si no se levanta directamente, vuelve a dejar reposar las manos con algodones muy mojados en acetona y cubiertos en papel de aluminio. Resiste la tentación de limarte el esmalte en gel hasta eliminarlo, así es como puedes dañar tu uña natural”, añade Lippmann. Para la manicura acrílica, aunque lo mejor es ir al salón a que te las quite un o una profesional, Rita Pinto, fundadora del salón Vanity Projects de Nueva York, dice que puedes hacerlo tú misma si es necesario. “No tiene por qué suponer un reto, aunque lleva más tiempo de lo que piensas”, dice. El primer paso es cortar el acrílico que sobra, “lo más cerca de la uña natural possible”, según la experta. Para ello utiliza un cortauñas y un pulidor de uñas para eliminar la capa más superficial del esmalte. “Después mete las uñas en un recipiente con acetone pura durante entre 5 y 10 minutos”, dice Pinto. “Para terminar, usa un quita cutículas y empuja el esmalte de gel hasta eliminarlo de las uñas. Quizá necesites repetir el último paso hasta que el acrílico se haya humedecido del todo”. Cuando veas que ya está húmedo, Pinto recomienda usar un pulidor de uñas de nuevo para suavizar la uña y terminar con un aceite para cutículas para dar un extra de hidratación. Advertisement

Cómo eliminar la manicura en gel o acrílica en casa de la forma más segura

