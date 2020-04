Cómo librarte del acné de la espalda Los productos y tratamientos que necesitas para librarte de este problema de una vez por todas. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si quieres saber cómo ponerle fin a los brotes de granitos en la espalda, lee esta entrevista con el Dr. Joshua Zeichner, director de investigación cosmética y clínica del hospital Mount Sinai de Nueva York, que explica de forma muy sencilla los ingredientes y tratamientos que te harán la vida más fácil si tienes acné en esta zona. El ácido salicílico Uno de los ingredientes estrella contra el acné. "Ayuda a eliminar el exceso de grasa y células muertas de la superficie de la piel para mantener los poros limpios", explica el experto. Image zoom Cortesía de la marca Acne Body Wash con ácido salicílico, de Murad. $44. murad.com Según explica Zeichner, el Peróxido de benzoilo es otro componente esencial por su capacidad de reducir las bacterias responsables de la inflamación. Image zoom Cortesía de la marca Limpiador BPO 5% Cleanser, de PCA Skin. $36. pcaskin.com Si estás pensando en hacerte un tratamiento profesional en la consulta del dermatólogo, el doctor recomienda la terapia con medicación por vía tópica. "Si afecta a un área grande, recomiendo medicación sistémica que puede incluir antibióticos para bajar los niveles de bacterias, terapia hormonal para reducir la producción de grasa por las glándulas sebáceas y para casos más severos, Isotretinoína, una forma de vitamina A en pastillas. Esta última requiere revisiones mensuales con tu dermatólogo". Por suerte también existen remedios e ingredientes naturales que se llevan usando miles de años y tienen propiedades beneficiosas para este problema en particular. "El aceite de árbol de té es una opción natural clave para el [tratamiento del] acné". Tiene propiedades tanto antiinflamatorias como antimicrobianas", asegura el experto. Image zoom Cortesía de la marca Tea Tree Oil, de The Body Shop. $10,80. thebodyshop.com Y por último, pocos ingredientes naturales tienen tantos usos y tan diversos como la miel, que, según confirma Zeichner, también sirve para esta problemática. "[En este caso] la miel es beneficiosa aplicada sobre la piel por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias". Advertisement

