¿Cómo se puede combatir el acné hormonal? Aquí lo último en tratamientos El Dr. Campos nos cuenta todas las innovaciones para eliminar y prevenir esa condición tan molesta Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando escuchamos el término "acné hormonal", nuestra mente salta a los brotes profundos, rojos y dolorosos que nos acosaron durante la adolescencia. Para muchas personas, esos brotes no son solo un recuerdo lejano. Desafortunadamente, el acné hormonal puede aparecer mucho más tarde en la vida. De hecho, el acné hormonal es más común en mujeres adultas entre las edades de 20 y 40 años. El Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó lo que debes saber sobre esta condición. ¿Qué es el acné hormonal? El acné hormonal no es un término médico, pero si es importante comprender la diferencia entre este tipo de brotes y esos granos de la adolescencia. El acné hormonal está intrínsecamente vinculado a las hormonas, lo que resulta en "brotes cíclicos" que generalmente coinciden con el ciclo menstrual de una persona. También puede coincidir con otros cambios hormonales en su vida, lo que significa que el acné menopáusico y las espinillas posparto podrían ser hormonales o aquellos que padezcan de afecciones como el síndrome de ovario poliquístico. ¿Mi estilo de vida puede influir? La conexión exacta entre la dieta y el acné hormonal no se comprende completamente, pero se ha observado que algunos alimentos pueden ayudar a prevenir el acné, en particular los que combaten la inflamación. Los alimentos de origen vegetal con alto contenido de antioxidantes pueden ayudar a reducir la inflamación y promover una piel más clara. Los ácidos grasos omega-3 también pueden disminuir la inflamación de la piel. Contrariamente a la creencia popular, la comida chatarra por sí sola no causa acné, pero exagerar con ciertos alimentos puede provocar un aumento de la inflamación. Puedes considerar limitar el consumo de azúcar, productos lácteos, carnes rojas y carbohidratos refinados como el pan blanco o la pasta. Algunos estudios demuestran que el té verde y el té negro pueden tener propiedades antiinflamatorias. Puedes beber una taza o dos de té verde todos los días y mantenerte hidratada. Por otra parte, se ha visto que el cortisol, la hormona del estrés, también puede afectar a todas las demás hormonas, provocando que estén fuera de control. Por ejemplo, las mujeres que son propensas a las fluctuaciones hormonales mensuales, que son bastante pronunciadas y tienen períodos de estrés agudo, son una 'tormenta perfecta' para que les dé un brote hormonal de acné. Reducir tus niveles de estrés de manera paralela a los tratamientos médicos o tópicos ayudará mucho para eliminar estos brotes. ¿Qué tratamientos existen para tratarlo? Las opciones de tratamiento para el acné hormonal varían según la gravedad de los brotes. Es posible que los tratamientos de venta libre no tengan éxito. Lo mejor es optar por productos de grado médico sugeridos por un especialista ya que este tipo de productos son más efectivos. Algunas personas pueden necesitar retinoides tópicos para tratar el acné hormonal leve. Estos derivados de la vitamina A están disponibles en geles, lociones y cremas. Al usar medicamentos para tratar el acné, las personas deben evitar la luz solar directa y las camas solares, ya que la piel puede ser más sensible a la luz ultravioleta en este momento. Los procedimientos médicos son otra opción de tratamiento que generalmente se usan para eliminar la capa superior de la piel que contiene acné, suciedad, aceite y otros contaminantes. Las opciones van desde la microdermoabrasión, los peelings químicos, la fototerapia y hasta terapia con tecnología láser. La mayoría de las personas tienen niveles naturales de andrógenos, pero el exceso de andrógenos puede causar acné al aumentar la producción de sebo. Si estamos hablando de optimizar tus niveles hormonales, la terapia de hormonas bioidenticas o los llamados pellets hormonales, pueden ser una buena alternativa para ayudar a equilibrar tus hormonas y limpiar la piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una última recomendación… El acné hormonal puede causar estragos no solo estéticamente, pero también en tu bienestar físico y emocional. Es una afección muy difícil de manejar por tu cuenta, por lo que sugiero que te comuniques con un profesional, quien trabajará contigo para encontrar un tratamiento que funcione.

