Cómo dar más luz a los cabellos oscuros de 5 formas diferentes Si quieres darle luz a tu cabello oscuro pero no quieres cambiar el color por completo, la mejor opción son los rayitos (highlights). Sin embargo, es muy importante que te pongas en manos expertas porque los tonos, y en donde los apliques, hacen una gran diferencia. Por eso, es muy importante saber escoger el color de acuerdo a tu tono natural. Ahora bien, ¿cuáles son los tonos de highlights para cabellos oscuros que iluminan el rostro y dan brillo al cabello? "Pues te diré que este año, las tendencias cuando hablamos del cabello se inclinan por una apariencia más natural y relajada, en esta temporada nos alejamos de los colores artificiales y los efectos de color muy evidentes para dar la bienvenida a lo delicado. Se le está dando mucha importancia a la salud y el brillo que ofrece un cabello bien cuidado", comenzó explicando Haime Camacho estilista de Avant Garde Salón and Spa en Miami. "Afortunadamente esto no significa que no puedas cambiar tu look, es simplemente que debes seguir los cuidados necesarios", añadió Camacho. Cabello oscuro con mechas Cabello oscuro con mechas | Credit: Getty Images A continuación, te mostramos las tendencias en coloración cuando buscamos iluminar el cabello oscuro de una manera discreta: Highlights tono castaño cenizo Podría decirse que los babylights en tonos castaño cenizo sobre el cabello oscuro crean una mezcla ideal, son la opción perfecta para aclarar el cabello y darle dimensión. Tono rubio Los highlights en tono rubio provocan un gran contraste sobre el cabello castaño más claro, especialmente si se acentúan en las puntas. Tono cobrizo Para las trigueñas con cabello oscuro las luces en tonos cobrizos son las mejores ya que resaltan los tonos cálidos de su piel dándoles una apariencia más saludable. Tono marrón claro Para lograr un efecto mocha, debemos aclarar los babylights dos tonos más claros del color de la base natural del cabello, este efecto además de ser sofisticado, se ve perfecto. Tono rubio miel Este tono es ideal para aclarar el cabello castaño sin cambiar su tono por completo, además de que atrapan la luz y la dirigen hacia el rostro. Ya tienes una idea de los contrates de los diferentes tonos sobre el color de tu cabello. Sin embargo, es muy importante que sea tu estilista quien decida qué color te debes aplicar, ya que él/ella debe tener en cuenta tu tono de cabello, tu tono de piel y sobretodo la salud de tu cabello.

