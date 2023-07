¿Luces tatuajes? Así debes cuidarlos en verano Tanto si es reciente como si es antiguo, sea grande, pequeño, blanco y negro como los de Cazzu o a todo color como los de Cardi B, tu tinta merece un cuidado extra en los meses de calor. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuidados tatuajes verano Credit: Instagram Sean grandes o pequeños, en blanco y negro o a todo color, debemos prestar más atención a nuestros tatuajes durante el verano. Si amas la tinta, sabrás que es importante mantener la piel hidratada, para preservar la línea y el color de tus diseños por más tiempo. En especial, si es un tatuaje reciente o retocado, ya que tu dermis estará sufriendo aún la irritación propia después de una sesión en el estudio. Aunque se recomienda utilizar cremas específicas en tatuajes recién hechos, es vital mantener una rutina que implique cuidarlos, sobre todo los meses de calor, pues con el aumento de las temperaturas y la mayor exposición al sol, nos deshidratamos con más facilidad y la piel se reseca. Cuidados tatuajes verano Credit: Instagram También es la época perfecta para lucirlo, porque llevamos ropa más ligera y mostramos más piel, ¡así que más te vale tenerlos en perfecto estado para presumir! Nuestras propuestas para mimar tu tinta en verano Bálsamo específico Esta opción es una alternativa natural al petrolato, más conocido como vaselina. Un bálsamo que se puede utilizar antes y después de tatuarte y en el resto de tu piel aunque no tenga tinta, pues sus ingredientes naturales alivian la piel seca dejándola suave y lunas. Además, huele como unas vacaciones tropicales. Cuidados tatuajes verano Credit: Cortesía Deluxe, de Hustle Butter. $21,99 el frasco de 5oz. amazon.com Hidratación diaria A la hora de elegir una hidratante para el cuerpo, si luces tatuajes procura que contenga vitamina B5, como esta, pues esa vitamina impulsa la cicatrización y refuerza la barrera de protección natural de la piel. Se extiende con facilidad y dejará tu piel sedosa e hidratad por largas horas. Cuidados tatuajes verano Credit: Cortesía Daily Moisture Lotion, de Lubriderm. $10.97. amazon.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mútiples usos No lamentarás hacerte con este bálsamo que es la solución a todos tus problemas de belleza, desde aliviar las zonas más secas como codos, cutículas, rodillas, labios… a irritaciones, quemaduras o uso después de una operación o un tatuaje. Un auténtico Multi-tasker gracias a ingredientes naturales como el aceite de ricino, de rosas o la cera de candelilla. Cuidados tatuajes verano Credit: Cortesía Savior Skin All-In-One Repair Balm, de Dermelect. $42. dermelect.com Bloqueador solar Un producto imprescindible aunque no vayas tatuado es un buen protector solar. La tinta sufre con el sol y pierde intensidad, por eso esta loción ligera 100% mineral, sin ingredientes potencialmente dañinos para tu pie, es l mejor opción. Resiste al agua y al sudor durante 80 minutos y su fórmula, sin aroma, se absorbe con rapidez sin dejar restos blanquecinos. Cuidados tatuajes verano Credit: Cortesía Block Star Sheer Liquid Daily Sunscreen SPF 50, de Bliss. $28. blissworld.com

