Los mejores consejos de una dermatóloga para cuidar la piel de tu bebé

La llegada de un bebé es siempre la mayor alegría y, hay que reconocerlo, una fuente inagotable de dudas. En materia de piel, también. ¿Cada cuánto es recomendable darles un baño?, ¿puedo utilizar productos con perfume en su piel?, ¿qué hago con la piel irritada? Entre lo que te dice tu suegra, tu hermana y los foros de mamás en internet.. ¡qué lío! Escucha estos consejos de la Dra. González, dermatóloga especializada en pediatría y consultora de Dove Baby, y despeja esas dudas de una vez por todas.

¿Es recomendable bañar a tu bebé todos los días?

No es malo para los bebés, de hecho es una parte muy agradable de la rutina nocturna. Mientras que el baño sea corto, menos de 5 minutos, y con agua tibia, no caliente, y uses un limpiador suave como Rich Moisture Tip to Toe Wash (sin perfume, tintes, paralelos, ftalatos ni sulfatos), de Baby Dove, no le harás daño a su piel. Los bebés muy jóvenes que no salen de casa o que no están en la guardaría no necesitan bañarse cada día, una vez van a jugar con otros bebés o van a la guardería es cuando recomiendo especialmente bañarlos todos los días.

¿Qué ingredientes deben buscar los padres en los jabones de ducha y cremas para sus hijos?

Si tu bebé tiene la piel sensible, deberían evitar productos con mucho perfume. Además, siempre recomiendo usar productos que estén especialmente formulados para piel de recién nacido y bebé, que es inmadura y diferente a la de los adultos. Por último, cuantas mejor.

¿Qué significa “neutro” exactamente?

El término neutral se refiere al PH del producto. Cuando dice PH neutro se refiere a que no va a alterar el PH de la piel que es acidic y alrededor de 5.5.

¿Qué medidas específicas deberían tomarse con un bebé con eczema o dermatitis?

Tener una rutina del cuidado de la piel y mantenerse firme en ella. [Lo que comentaba antes] de baños cortos y con agua tibia, aplicar hidratante en los 3 minutos después de salir del baño. También elegir hidratantes que no solo sean suaves, pero que también repongan los nutrientes naturales que la piel pierde en el proceso del baño. Recomiendo evitar factores que pueden desencadenar un brote como el perfume que se encuentra en muchos limpiadores, hidratantes y detergentes. Evita pasarte al envolver a tu bebé en toallas y capas y el calor extremo, que hace que el bebé sude y brote el eczema y, por último, no uses ropa de tejidos ásperos y ten cuidado con el contacto con el césped.