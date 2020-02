Todo lo que necesitas para evitar las arrugas en el cuello Aunque a todos nos preocupa el envejecimiento prematuro o las manchas en la cara, presta atención a estas otras zonas del cuerpo que son también super importantes en el cuidado de tu piel. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Está claro que cuando se trata de arruguitas, manchas o sequedad la piel del rostro es nuestra preocupación número 1. Pero, ¿qué hay de zonas como el cuello y el escote? Esta zona a menudo olvidada no solo se arruga y se expone al sol casi tanto como la cara, sino que es una de las más finas y sensibles del cuerpo y de las que primero revela los signos de la edad. Cada vez más marcas lanzan productos específicos para este área que deberías usar de forma tan constante como lo haces con tus cremas de día y de noche y por supuesto con el protector solar. ¡No olvides aplicarlo también en el cuello y escote! Una de mis favoritas es Confidence in a Neck Cream Moisturizer, de IT Cosmetics ($52 en it cosmetics.com), porque a pesar de ser muy hidratante se absorbe rápido y no tengo que esperar mucho para vestirme después de la aplicación. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El protector solar es absolutamente imprescindible y, como pasa con las manos, muchos se olvidan de aplicarla también en el cuello y escote, donde suelen aparecer las primeras manchas. ¡No te olvides! Image zoom Para completar la rutina de cuidados de esta zona sería recomendable que te hicieras una suave exfoliación al menos una vez a la semana con un exfoliante que también tenga componentes hidratantes. Me encanta el Gentle Warming Exfoliator, de la nueva línea Nature in a Jar de Philosophy ($36 en philosophy.com). Es ideal para pieles sensibles porque tiene una textura super suave y está formulado con aceite de jojoba, un poderoso hidratante natural. Empieza a incluir estos grandes olvidados en tu rutina desde hoy mismo. ¡Lo agradecerás! Advertisement

