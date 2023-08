¿Cuánto tarda el cabello rizo en crecer? Esta experta lo explica y comparte tips para lograr su sano y rápido crecimiento La fundadora y CEO de Superzero Conny Wittke comparte prácticos consejos para mantener tu melena saludable e hidratada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Cómo crece el cabello rizo? ¿Cuáles factores influyen en el tipo de textura de una persona? ¿Cómo podemos mantenerlo hidratado? Para responder a esta y otras preguntas conversamos con Conny Wittke, la fundadora y CEO de Superzero como parte de la segunda entrega de la serie de Mis Rizos. Según explica la experta, el cabello riso y lacio tienen el mismo ritmo de crecimiento, a pesar de que el primero tiende a percibirse como que crece menos debido a su forma y encogimiento. Explica que ambos crecen aproximadamente ½ pulgada por mes. "Los rizos, sus espirales y torceduras provocan el llamado encogimiento, que no es un encogimiento real sino que simplemente significa que el cabello se estira y parece más corto. A su vez, el cabello largo y rizado es en realidad mucho más largo de lo que parece. Otra razón por la cual las puntas de los rizos pueden estar muy secas es simplemente debido a su edad", dijo. Para poder estimular el crecimiento, Wittke recomienda tener una dieta balanceada en minerales y vitaminas ya que lo que está dentro del cuerpo se manifiesta hacia fuera. Sin embargo, si existe una caída excesiva del cabello, es necesario consultar a algún médico. "En términos de champú y acondicionador, debes asegurarte de mantener tu cuero cabelludo en excelente forma y mantener un microbioma saludable. Nuestras barras son perfectas para eso ya que contienen ingredientes que los humectan y equilibran como la trioleína", aseguró. Deep Moisture + Anti Frizz Shampoo Bar for Curly Hair de Superzero. $28. superzero.com. Deep Moisture + Anti Frizz Shampoo Bar for Curly Hair de Superzero Credit: Cortesía de la marca ¿Es cierto que la forma del folículo se hereda de nuestros padres? Sí, el pelo rizado se hereda. La forma y la intensidad de los rizos están determinadas por la forma en que el cabello emerge del cuero cabelludo y por los enlaces entre los mechones. Mientras que los folículos del cabello lacio hacen un túnel verticalmente desde la superficie del cuero cabelludo y tienen una forma redonda, los folículos del cabello rizado tienen una sección transversal ovalada más plana. Según el ángulo específico y la forma de la sección transversal del folículo piloso, el cabello puede variar de ondulado a rizado o en espiral. Cuanto más plano sea el óvalo en una sección transversal, más rizado será el cabello. Rizos Credit: Getty Images ¿Nos puede compartir algunos consejos para estimular el crecimiento saludable del cabello? Dadas sus propiedades únicas, el cabello rizado es naturalmente más seco que el cabello liso, pero puede variar de suave y fino a áspero y denso. Junto a la sequedad, el encrespamiento, el quiebre y la fragilidad son las principales preocupaciones y esto requiere un régimen de cuidado del cabello diferente con muchos más activos acondicionadores e hidratantes que el cabello liso y ondulado. Además de usar un champú acondicionador para el cabello y un acondicionador intensamente hidratante, con frecuencia se recomienda un acondicionador sin enjuague. La frecuencia de lavado suele ser mucho más baja y el co-wash es común, aunque no debe usarse exclusivamente en cabello rizado, ya que la limpieza regular es muy importante para la salud del cuero cabelludo. Si no te lavas el cabello durante un tiempo, el sebo se acumula y esto puede irritar, causar enrojecimiento, picazón y escamas. Los científicos también encontraron una mayor incidencia de la bacteria Malassezia con una frecuencia de lavado de cabello muy baja, lo que contribuye a problemas del cuero cabelludo como, por ejemplo, la caspa.

