Cómo dominar el arte de cortarte el flequillo en casa sin que termine en desastre Un estilista nos da los mejores consejos para mantener el flequillo a raya sin lamentarlo By Irene San Segundo Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si estabas a punto de ir al salón para cortarte el pelo antes de la crisis del coronavirus y el periodo de aislamiento social, si después de tantas semanas tus hijos o alguien de tu familia necesita un repasito o simplemente quieres divertirte probando un cambio de look sigue los consejos que nos ha dado el estilista Leo Rocco para aprender a cortar el flequillo de una vez por todas y sin tener que lamentarlo después. Atrévete a probar, y si sale mal a la primera... nadie se va a dar cuenta, así que ¡aprovecha! Con el cabello limpio y húmedo, aplica un acondicionador sin aclarado por todo el pelo para mantenerlo hidratado. Para empezar marca la ray adonde la lleves normalmente y crea un triángulo tomando como puntos de referencia la mitad de la parte superior de la cabeza, como ves en el video al comienzo del artículo, y los extremos de las dos cejas como puntos 2 y 3 que cierran el triángulo. Sujeta el resto del cabello hacia atrás con un gancho o horquilla para no confundirte. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después, con tu dedo, marca el hueco que hay entre la nariz y las cejas para asegurarte de que el flequillo no quede demasiado corto. Entonces puedes empezar a cortar colocando la tijera a 45 grados de inclinación y dando pequeños cortes poco a poco de izquierda a derecha o viceversa. Por último seca el flequillo con un secador y un cepillo redondo peinándolo hacia delante y vuelve a cortar repasando a tu gusto. Eso sí, asegúrate de que utilizas unas tijeras que estén bien afiladas para conseguir el mejor resultado. No te pierdas los videos del experto en @Leonardorocco1

