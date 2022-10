10 formas de combinar un vestido negro y no parecer aburrida Ya lo decía el reconocido diseñador de modas Karl Lagerfeld: "Una mujer nunca va demasiado elegante o demasiado informal con un vestido negro". Y es que esta prenda es básica en tu armario por su versatilidad a la hora de combinarla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es más, la denominaremos una "saca de apuros" porque así como funciona para una cena cóctel, te queda perfecta para salir durante una tarde de café con tus amigas o disfrutar de un fin de semana de verano. Obviamente que antes de elegir llevar tu vestido negro es necesario que tomes en cuenta a qué tipo de actividad irás. Toma nota y elige el outfit que llevarás. ¡Tienes un abanico amplio de opciones para verte fantástica y a la moda! 1.Vestido negro + zapatillas deportivas: Desde luego no te vas a aparecer a un evento formal de la oficina con este atuendo, pero sí a una reunión estilo relax con tu mejor amiga, salir a pasear con tu novio o durante un viaje. Tu vestido puede ser largo o corto, de canalé o algodón… es una combinación que nunca falla en los días de buen tiempo. 2. Vestido negro + tacones: Un atuendo realmente sexy para una cita romántica o en son de conquista. 3. Vestido negro + sombrero: ¡Se ve espectacular! Y si eres fanática de las gafas negras, aun mejor. Tu look será muy bohemio. Mujer llevando vestido negro Mujer llevando vestido negro | Credit: Getty Images 4. Vestido negro + medias plumeti: Por más que te gusten tus piernas, si llevas esta prenda a una cena formal lo ideal es que la acompañes con medias plumeti porque te ves mucho más elegante y sofisticada. 5. Vestido negro + prenda de color: Por ser una pieza de tono neutro es muy fácil de combinar; sin embargo, hay ciertos colores que la pueden acompañar y hacerla ver fantástica. Por ejemplo, el rojo, blanco, amarillo, verde, azul y rosa palo. 6. Vestido negro + jacket: O también llamado chaleco, capaz de restarle formalidad y darle un toque más relajado a tu outfit. Y mejor aún si te pones un sombrero y botas de caña alta. ¡Preciosa! 7. Vestido negro sleep dress + blusa de encaje: Tienes la opción de poner a la moda tu vestido de tirantes delgados con solo añadir una camiseta de algodón o blusa de encaje. Y la variedad del calzado al que necesitas acudir va desde sneakers hasta tacones. 8. Vestido negro + bolero de piel o lentejuelas: Esta delicada pieza tiene la capacidad de darle un giro de 180 grados a tu vestido negro. 9. Vestido negro + jersey: ¡Se ve bien chic! Es momento de sacar y lucir ese vestido de tirantes que lleva varios meses colgado en tu armario. En los días soleados puedes llevarlo solo, pero en los más ventosos es mejor con un jersey oversize. ¡Ponte unas botas a la rodilla y dale a tu conjunto un aire más juvenil! 10. Vestido negro + bota mosquetera, caña alta o estilo romano: El vestido negro va con todo tipo de calzado, pero con las botas caña alta o mosqueteras tendrás un look arreglado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image 10 formas de combinar un vestido negro y no parecer aburrida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.