Cómo combatir los granitos durante el periodo El doctor Daniel Campos explica por qué salen y cómo tratar los dichosos brotes que afectan a muchas una vez al mes. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si hay algo que afecta y preocupa a la mayoría de las famosas que entrevistamos cada mes en People en español son los granitos o acné que aparecen a muchas durante el periodo. Recurrimos a nuestro colaborador experto en piel, Dr. Campos, que además ha tratado la piel de muchas de ellas, para que nos explique por qué pasa esto y qué ingredientes y tipo de productos son los que debes usar para ponerle solución al problema. ¿La clave para mantener a raya el asunto? Así como tus niveles hormonales cambian a lo largo de los 28 días que dura tu ciclo menstrual, tu rutina de cuidado de la piel también tiene que cambiar en esos días, según explica el experto. “Usa productos con alfa hidróxidos, que son productos con alto contenido de ácido salicílico o ácido glicólico durante la semana anterior al periodo”, recomienda para esos días en los que los niveles de estrógeno bajan y los de testosterona y progesterona aumentan, que eso puede hacer que notes tu piel más grasa y los poros bloqueados. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante los días del periodo, sin embargo, céntrate en productos calmantes formulados con agua para tratar la piel más sensible y seca. Y al final del ciclo, en la semana después del periodo el Dr. Campos sugiere tratamientos de retinol de noche para tratar las cicatrices del brote que puedas haber tenido esos días y vitamina C durante el día que hidrata y resalta el brillo natural de la piel. Advertisement EDIT POST

