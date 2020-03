Cómo aumentar tus defensas de forma natural y hacer tu propio desinfectante de manos casero Dos recetas super sencillas con ingredientes que seguro tienes en casa. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si como recomiendan los expertos y las autoridades, estás haciendo aislamiento social en tu casa, nuestra experta en moda y belleza natural Kika Rocha te trae unos consejos y recetas caseras muy sencillas para ayudarte a subir las defensas de tu organismo de forma natural y elaborar tu propio desinfectante de manos sin químicos. Té anti bacterias: Siguiendo la receta de Maria Claudia Rojas, este té que se toma en ayunas bien caliente está compuesto de ingredientes con propiedades antisépticas y con vitamina C, que como ya probablemente sabrás es ideal para prevenir resfriados y gripes. Según explica Rocha, la dosis diaria que deberías tomar es de 1,000 miligramos. Ingredientes: cúrcuma, jengibre fresco rayado, zumo de limón fresco y miel. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y si como a muchos esta crisis sanitaria te ha pillado sin desinfectante de manos y ya no lo consigues en la farmacia, la experta te recomienda esta sencilla manera de hacer el tuyo con ingredientes que seguramente ya tienes en casa. Ingredientes: 8 cucharadas de aloe vera (pulpa o gel), 6 cucharadas de alcohol isopropílico (con una concentración de entre 60 y 90 por ciento), unas gotitas de aceite de árbol de té que tienen propiedades desinfectantes, no más de 16 gotas, y aceites esenciales. Así que ya sabes, además de lavarte las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, puedes hacer este gel en casa y guardarlo en botecitos para tener a mano y completar tu rutina de prevención y limpieza sin preocuparte de resecar demasiado tus manos gracias a las propiedades hidratantes del aloe. Advertisement

