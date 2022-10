Cómo arreglarte las uñas según la forma de tus manos ¿Imaginabas que la forma de arreglarte las uñas dependería de la forma de tus manos? A simple vista pudiéramos pensar que todas las manos son iguales; sin embargo, podemos identificar diferentes tipos de manos de acuerdo con su forma. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sobre esto hablamos con el experto educador y manicurista Joaquín Manuel Vega, de Avant Garde Salon and Spa en Miami, y nos explicó cómo debemos arreglarnos las uñas de acuerdo con sus características y lograr que nuestras manos luzcan hermosas. "Es muy importante arreglarnos las uñas de acuerdo con el look que queremos lucir; sin embargo, no podemos dejar de mencionar que la salud de nuestra piel y uñas es también muy importante para que nuestras manos luzcan hermosas. Recuerda humectarlas constantemente, utilizar protector solar, ponerte guantes plásticos para hacer los quehaceres o simplemente si las vas a exponer a sustancias agresivas, aplicar endurecedor entre manicure y manicure, básicamente agendar tus citas para manicure cada dos semanas", puntualizó Joaquín Manuel. Manos grandes Para este tipo de mano recomiendo arreglar las uñas con forma semicuadrada o coffin; o sea, anchas de abajo y estrechas arriba. Si consideras que tus uñas son grandes porque tienes los dedos finos y largos, debes optar por llevarlas cuadradas y con forma recta, y el largo que no sobrepase demasiado la yema de los dedos. Si la mano es grande, pero con los dedos más gorditos, lleva las uñas ligeramente largas y ovaladas y de tamaño intermedio. Así tus dedos se verán más delgados. Manos pequeñas Si consideras que tus manos son pequeñas, te recomiendo llevarlas en forma de almendra, ovalada o redondeada. Además, deben ser ligeramente largas, que pase un poco la yema del dedo, esto estiliza la mano y crea el efecto de ser más largas. Un buen truco que puedes considerar es aplicarte un esmalte del mismo tono de tu piel, esto también las hará parecer más largas. Manicura divertida Manicura divertida | Credit: Getty Images Manos gorditas Si tienes las manos gorditas y con los dedos cortos, te recomiendo darles una forma ovalada o redonda. El largo de la uña debe ser intermedio. Olvídate de la manicura francesa, ya que hace la mano más grande y ensancha los dedos. Dedos cortos Si tus dedos lucen cortos, lo ideal es que te limes las uñas dándoles una forma ovalada. Las formas almendradas u ovaladas alargan ópticamente las manos y hace que los dedos no parezcan tan cortos. En cuanto al largo, debes llevarlas largas que pasen la yema de los dedos, pero OJO no exageres porque podrían verse desproporcionadas en la mano y perder ese equilibrio que buscamos. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cómo arreglarte las uñas según la forma de tus manos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.