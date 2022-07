¿Cómo aprovechar el aceite de argán para dar nueva vida a tu cabello? El llamado "oro líquido" posee increíbles cualidades y nutrientes beneficiosos para tratar tu melena. ¡Aquí conocerás su historia, sus propiedades maravillosas y aprenderás a usarlo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En esta entrega de los #EspecialesconKika te enamorarás de las increíbles cualidades del aceite de argán, uno de los mejores aliados de belleza para el cuidado de la piel y especialmente de tu cabello. En este video conocerás su historia, sus propiedades maravillosas y aprenderás a usarlo correctamente en forma natural o buscando productos que lo contengan en sus fórmulas para cuidar tu melena. También te compartimos algunos detalles y trucos para que te entusiasmes con la increíble nobleza del "oro líquido". Argan Oil seeds Credit: Getty Images El aceite de argán es originario de Marruecos, se extrae de las semillas del árbol del mismo nombre y se obtiene tras un proceso de secado de estas semillas expuestas al sol que luego se prensan manualmente. El método centenario tradicional practicado por mujeres consiste en triturar las almendras de forma manual, con una muela rotatoria de piedra hasta conseguir una masa aceitosa a la que se va añadiendo agua y se amasa manualmente hasta obtener una pasta o torta suave que se aplana con las manos para ir separando una emulsión aceitosa. Luego del prensado manual, la emulsión se deja en reposo para que se separe el agua del aceite que debe filtrarse a través de telas o cedazos apropiados, después se envasa en botellas para venderse en los mercados locales o para ser utilizado inmediatamente. ARGAN OIL PROCESS Credit: GETTY IMAGES Hoy día se obtiene con procesos semi industriales para mayor rendimiento y efectividad, pero su uso legendario como producto humectante, acondicionador y suavizante para la piel y el cabello ha traspasado las fronteras de Marruecos para conquistar el mundo, para hacer parte de los mejores productos capilares que debes usar a diario para mejorar la salud de tu pelo. argan oil production Credit: Getty Images/Yuriko NakAO Este aceite ofrece hidratación, aumenta la elasticidad a las hebras capilares y les da brillo. También está comprobado que humecta el cuero cabelludo repara las hebras quebradizas, protege el pelo del calor y hasta incentiva su crecimiento. Esto se debe a su concentración alta en antioxidantes, ácidos grasos y vitamina E. Dichos elementos son maravillosos para tratar y revivir el cabello dañado por químicos, como bleaches o tinturas y por el uso excesivo de herramientas a la hora de peinarlo. PELO ARGAN OIL KIKA Credit: KIKA ROCHA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mejor manera de recibir todos los beneficios del aceite es usarlo puro y directamente en tu cabello. Te recomendamos comprar la versión más pura y concentrada disponible, ya que solo necesitas un par de gotas para hacer la diferencia. Aplica el aceite de argán 2 o 3 veces por semana para mantener tu cabello hidratado, suave brillante, sano y sin frizz. Para aprovecharlo correctamente frota 2 a 5 gotas de aceite concentrado en tus manos para calentarlo. Pasa las manos por el cabello húmedo recién lavado y masajea el aceite en el cuero cabelludo para eliminar las escamas, la resequedad y estimular el crecimiento del cabello. Esta también es una gran opción para reparar las puntas abiertas. GOTA ACEITE ARGAN Credit: KIKA ROCHA Una vez empieces a usarlo ¡lo vas a adorar!. No esperes más para adquirir este tesoro del desierto africano que revivirá tu cabellera.

