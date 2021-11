La última tendencia de maquillaje de TikTok que tienes que probar Si quieres lograr una base perfecta, tienes que ver lo hacen estas chicas con sus beauty blenders Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo de la belleza está obsesionado con los tratamientos y productos que se vuelven virales en TikTok. No es un secreto que la plataforma se ha convertido en una de las redes sociales más populares, especialmente para las chicas que les encantan los maquillajes. Ya hemos visto varios productos desaparecerse de las tiendas por ser tan populares en tiktok, pero ahora la tendencia del momento tiene a todas las chicas corriendo a sus neveras. Cuando estas influencers de la belleza encuentran una nueva forma de aplicarse el maquillaje y quedan maravilladas, comparten sus propios videos probándola. Lo último fue que estas chicas descubrieron que si congelas tu beauty blender antes de usarlo, tu base lucirá perfecta. Simplemente necesitas mojar la esponja como siempre y colocarla en el congelador una hora antes de usarla. Después, aplicarás tu maquillaje como de costumbre. La creadora de la tendencia, @gwmakeup, afirma que tu base quedará más perfecta y lisa. @@gwmakeup Sin embargo, algunas dicen que no ven mucho cambio, pero les gusta el efecto refrescante. "Es muy frio pero se siente como un facial de spa", comentó Mikayla Nogueira, una de las maquillistas más populares de la plataforma. @@mikaylanogueira SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si ya tienes un beauty blender, no cuesta nada probar a ver cómo te va, así que nosotras lo vamos a probar lo antes posible. ¿Qué opinas de esta técnica?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La última tendencia de maquillaje de TikTok que tienes que probar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.