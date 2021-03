Este procedimiento mejora la apariencia de la nariz si necesidad de cirugía Se llama rinoplastia líquida y en 30 minutos puede darte esa nariz perfilada que tanto quieres. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En los últimos años los avances en el área de la cosmética les han cambiado la vida a muchas personas. Y es que para aquellos que se rehúsan someterse a una operación para modificar su apariencia física o para cambiar algún detalle de su rostro que no les gusta. Existen muchísimos tratamientos y procedimientos que pueden arreglar o cambiar eso que no te agrada. Uno de esos procedimientos, que no necesita de un quirófano, es la rinoplastia líquida. Hablamos con la enfermera Jennifer DiLandro, fundadora de Dolce Aesthetics en Nueva York, para que no explicara todo acerca de este interesante e innovador tratamiento que promete dejarte con una nariz más perfilada. ¿Qué es la rinoplastia líquida? Es un arreglo de nariz sin cirugía que se lleva a cabo usando rellenos, específicamente Voluma XC. Es un producto increíble para estructural, definir y levantar la nariz. ¿Quién es candidato para hacerse este procedimiento? Cualquier persona es candidata para hacerlo, sin embargo, todo depende de qué tipo de resultado andes buscando. Si quieres cincelar la nariz, entonces con esto no se puede. Pero si lo que quieres es darle mejor forma o levantarla, entonces sí. No lo haría en alguien que ya se ha hecho una cirugía en la nariz porque no tendría suficiente tejido. ¿Cuánto tiempo dura el resultado? Dura aproximadamente entre seis meses y un año. Siempre le digo a mis clientes que deben regresar una o dos veces al año para mantener ese resultado. Claro, también depende del tipo de corrección que se haga. ¿Es doloroso? Para nada. Anestesiamos al paciente diez minutos antes del procedimiento. Solo sientes un pellizco y algunas personas dicen que sienten que la nariz se les llena de por un momento. ¿Qué tiempo se toma hacerlo? Estarás fuera de la oficina en unos 30 minutos. Poner la inyección se toma de 5 a 10 minutos. Luego siento a los pacientes por unos minutos para que se pongan hielo en la nariz y luego se pueden ir a su casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Se necesita reposo? Te estas poniendo una inyección, así es que siempre existe la posibilidad de tener moretones o inflamación, como cualquier otro procedimiento. Rinoplastia liquida, nariz fina Image zoom Credit: Cortesía Rinoplastia liquida, nariz fina Image zoom Credit: Cortesía ¿Cuántas sesiones son necesarias? Necesitas una o dos sesiones al año para mantener la forma que quieres. Poco a poco, el cuerpo va absorbiendo el producto. ¿Qué precio tiene? Cuesta entre $800 y $1,600.

