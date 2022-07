7 recetas que podrían acabar con tu celulitis El doctor Daniel Campos te da algunas opciones que podrían acabar con tu celulitis Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Doctor Campos Credit: Alberto E. Tamargo/Sipa USA/The Grosby Group Según el doctor Daniel Campos, la mayoría de las mujeres tienen celulitis en diversas partes de su cuerpo. "Inclusive las [chicas] que están en muy buena condición física, tienen celulitis y es [porque] la grasa debajo de la piel causa que se vean hoyuelos", explica el cubano, quien brinda en exclusiva algunos consejos para acabar con ella: cellulite Credit: Getty Images La terapia de ondas acústicas Terapia con láser, hay diferentes terapias con láser Se pueden hacer cortes. Se mete una cuchilla debajo de la piel y se corta lo que provoca que se hagan los hoyuelos Para las personas en casa, lo ideal es perder peso. Perder peso es lo más efectivo. Porque cuando uno está pasado de peso, las células de grasa aumentan. Hacer ejercicio La carboxiterapia, se inyecta Co2 debajo de la piel Lo que más recomiendo es le retinol. Hace que la piel sea más gruesa, pero este tratamiento se ve a largo plazo, los resultados se ven a los seis meses

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image 7 recetas que podrían acabar con tu celulitis

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.