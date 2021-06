Logra una mirada de impacto este verano con estos coloridos delineadores ¡Únete a la tendencia! Aquí te tenemos los mejores productos y trucos Por Laura Acosta Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque muchas de nosotras nunca paramos de usar maquillaje durante el último año en casa, sí dejamos de experimentar con productos nuevos y looks más atrevidos. Llegó el momento perfecto para comenzar a divertirse con el maquillaje y probar todas las tendencias nuevas. ¡Aquí te tenemos la ultima moda en maquillaje de ojos! Los delineadores coloridos arrasaron sobre las pasarelas y ahora los estamos viendo por todas partes, ¡no tienes que ser experta para lograr el look! Con el producto ideal, podrás unirte a la tendencia sin mucha dificultad. Si prefieres un delineador de lápiz, esta opción de L.A. Girl es perfecta. Con seis tonos vivos podrás elegir tu color favorito o uno que haga resaltar tus ojos. Además, ¡cada lápiz cuesta solo siete dólares! delineadores coloridos, la girl Credit: Cortesía Pastel Dream Auto Eyeliner, de L.A. Girl. $7.00. lagirlusa.com Para lograr looks más gráficos, como el delineador doble, prueba el delineador líquido de esta marca creada por latinas: Reina Rebelde. No te preocupes si no te sale perfecto desde el primer intento, porque cualquier error se puede limpiar con un bastoncillo de algodón. delineadores coloridos, reina rebelde Credit: Cortesía Liquid Eyeliner en Chiflada, de Reina Rebelde. $16.00. reinarebelde.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Logra un look metálico con este producto dos en uno de Deck of Scarlet. Una punta trae un delineador tornasolado y la otra negro clásico. delineadores coloridos, deck of scarlett Credit: Cortesía Dual Drama Liquid Eyeliner, de Deck of Scarlet. $28.00. deckofscarlet.com Si quieres probar la tendencia antes de comprar un producto nuevo, prueba este truco: moja una brocha delgada con un poco de agua y usa una sombra de ojos de alto pigmento para crear un delineador improvisado.

