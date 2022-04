Cómo vestir los colores más populares de la primavera ¡Únete a la tendencia! Esta temporada, veremos muchos atuendos de colores vivos ¿Quieres copiar el look? Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de tanto tiempo encerradas en casa, por la pandemia o por el frio, por fin está llegando el momento de salir vistiendo nuestros mejores atuendos y esta temporada promete ser una llena de color. Desde las pasarelas hasta las alfombras rojas, hemos visto a las famosas vistiendo atuendos monocromáticos en tonos rosas, verdes, amarillos y muchos más. Si quieres copiar sus looks, aquí tenemos unos tips para unirte a la tendencia. Fucsia impactante Hace un mes, la presentación de la colección otoño/invierno de Valentino nos dejó boquiabiertas con sus propuestas en un color único, Pink PP. Desde ese entonces, vemos el color por todas partes. Zendaya vistió un pantsuit del color para asistir al desfile y si eres fan del look, encontramos piezas para copiar su look, pero también puedes incorporar este matiz a tu vestuario de manera más sutil. ¡Elige una de las piezas impactantes y agrégala a un atuendo de colores neutros! Moda primavera, colores vivos Credit: Cortesía Charlize, de Steve Madden. $140. stevemadden.com Moda primavera, colores vivos Credit: Cortesía Super Stay Vinyl Ink No-Budge Longwear Liquid Lipcolor, de Maybelline. $8.99. target.com Verde neón Desde lima hasta algo más natural- el verde es unos de los colores perfectos para la primavera. Prueba un bolso moderno como este que le fascina a las celebridades. Moda primavera, colores vivos Credit: Cortesía Gabbi Ruched Hobo Handbag, de JW PEI. $67.99. amazon.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amarillo alegre ¿Ya tienes piezas amarillas en tu guardarropa? Nos encanta ver vestidos y faldas de este color. Moda primavera, colores vivos Credit: Cortesía Yellow Lantern Sleeve Frill Trim Skater Dress, de SHEIN. $23.00. shein.com Si quieres acentuarlo con otro color, elige el color del año de Pantone, Very Peri, un tono lila pastel. Moda primavera, colores vivos Credit: Cortesía Retro 90s Nude Rectangle Sunglasses, de SOJOS. $12.99. amazon.com

