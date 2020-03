Inspírate en las famosas para dar con los colores de labios que más te favorecen By Irene San Segundo ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next El rojo más clásico, un aire 90´s o cómo lograr la combinación de rosa perfecta.. Inspírate en estos looks de alfombra roja de las celebridades para dar con tu color de labios perfecto. Empezar galería Ana de Armas Image zoom Daniele Venturelli/WireImage Si tienes la piel clara y el cabello oscuro como la actriz cubana, el rojo más clásico te favorece. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Sofía Vergara Image zoom Daniele Venturelli/WireImage Es amante de los colores de labios burdeos y en tonos tierra que van ideal con su castaño con matices miel. 2 de 10 Applications Ver Todo Zoey Karvitz Image zoom on Kopaloff/Getty Images Ha sabido interpretar el nuevo gótico-chic que tanto triunfa entre las milenials. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Reina Letizia Image zoom Carlos Alvarez/Getty Images Aunque a veces se decanta por colores ligeramente más oscuros, últimamente combina el ahumado de sus ojos en tonos marrones y violeta con este labial tan natural y favorecedor. Parece un gloss transparente con un ligero toque de color. 4 de 10 Applications Ver Todo Janelle Monáe Image zoom Amy Sussman/Getty Images Si tienes la piel y el cabello oscuros, un rojo con matices anaranjados como el que llevó la cantante a los Oscars te hará resaltar. Además combina genial con un eyeliner diferente, en el verde o azul más pop. 5 de 10 Applications Ver Todo Florence Pugh Image zoom Mike Marsland/WireImage Con el color más moderno del año: un berenjena a medio camino entre el marrón y violeta, ni muy oscuro ni llegando al nude y con un acabado super mate que se sigue llevando. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Scarlet Johansson Image zoom Hablemos de coordinación de color. ¡Wow! Mira cómo la actriz combina con gracia el tono de su vestido con la sombra de ojos, colorete y hasta el labial. 7 de 10 Applications Ver Todo Penélope Cruz Image zoom Steve Granitz/WireImage Es la reina del look 90´s del que es una fan confesa. ¡Esos marrones! 8 de 10 Applications Ver Todo Priyanka Chopra Image zoom Jon Kopaloff/Getty Images Es rarísimo verla sobre la alfombra sin un labial de lo más llamativo y siempre la estrella de sus looks de belleza. Los granates y fucsia más vivos son su debilidad. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Lupita Nyongo Image zoom Jon Kopaloff/Getty Images Cómo llevar los labios rosas sin resultar demasiado cursi ni demasiado pop. Toma nota. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Inspírate en las famosas para dar con los colores de labios que más te favorecen

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.