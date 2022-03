Los tres colores que necesitas en tu clóset esta temporada La primavera ya está aquí y tienes que hacerle un update a tu armario. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La primavera se presta para muchas cosas, pero la que más le entusiasma a las mujeres es la idea de renovar el clóset y agregar piezas más coloridas y con estampados florales. Cada temporada son varias las tendencias que arropan las tiendas y este año, además de las flores que siempre son un sello de esta temporada, hay otros trends que debes tener, entre ellos tres colores que le darán una nueva vida a tus looks y te harán lucir como toda una fashionista. Esta temporada, contrario a otros años, los colores fuertes están muy in, no solo en la ropa, sino también en los bolsos, zapatos y hasta el maquillaje. El hecho es que si te consideras una chica moderna, tienes que llevarlos. Verde neón/limón verde neon, zara Credit: Cortesía Este tono ya lo hemos estado viendo en todas partes desde el año pasado, pero es en esta primavera cuando no vas a poder escaparte de él. Las tiendas tienen muchas opciones en este tono, así es que si te gusta no vas a tener problemas en encontrar una pieza que te guste. Si no eres muy arriesgada, lo puedes llevar en los ojos ya sea con una sombra o delineador, en el bolso o zapatos. Lo importante es que te atrevas a usarlo. Lo mejor es que aunque es un color fuerte y llamativo, no te tienes que limitar a combinarlo con colores neutros. Ahora puedes llevarlo con morado, fucsia o amarillo, y lucirás muy cool. Fucsia fucsia, vestido, nordstrom Credit: Cortesía El rosado siempre ha sido favorito de muchas chicas, así es que es posible que ya tengas algo de este color en tu armario. Si no es así, no te preocupes porque tiendas como Zara y Nordstrom, tienen muchísimas opciones. Un buen set de pantalón y chaqueta en color fucsia te hará el centro de atracción donde quiera que vayas. Mientras más brillante y llamativo sea el tono, pues mucho mejor. Al igual que el verde, este color lo puedes combinar con otros igual de vibrantes. Rayas rayas Credit: Cortesía Si bien no es directamente un color, sino un estampado, las rayas no podían faltar en esta lista. Las puedes llevar multicolor o en blanco y negro. Lo bueno de llevarlas en blanco y negro es que puedes combinarlas con algunos de esos colores que están super hot como el verde o el fucsia. Además, las rayas nunca pasan de moda.

