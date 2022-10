Cómo elegir el color perfecto para tu cabello según tu tono de piel A muchas nos pasa que vemos a nuestra celebridad favorita con algún color de cabello e inmediatamente corremos a buscar el tono y aplicarlo, sin antes evaluar si ese color nos va perfecto de acuerdo con nuestro tono de piel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Cuando nos gusta un color de cabello, antes de aplicarlo debemos tener en cuenta si ese color nos hará lucir mejor", comenzó diciendo Haime Camacho, estilista especializado en color de Avant Garde Salon and Spa en la ciudad de Miami. "Para esto debemos tomar en cuenta nuestro color de piel, de ojos, nuestras facciones y, con algunos colores, también la edad. Esto porque el color de cabello puede hacer que esos detalles luzcan mejor o peor si no escogemos el más indicado", añadió Haime. Analiza tu tono de piel Podemos identificar tres categorías: cálido, fresco y neutral. Si tu piel es de un color rosa y oliva, tu tono es frío .

. Si es amarillo y oro, tu tono es cálido .

. Si tienes una mezcla de las anteriores, tu piel es neutral. "Ahora bien, para ir a lo seguro verifica las venas de tus muñecas: si son azules o violáceas, tu tono de piel es frío; si son verdes, eres cálido" explicó Camacho. Mujer escogiendo color de cabello Mujer escogiendo color de cabello | Credit: Getty Images Considera tu color de ojos Si tienes manchitas doradas en el iris de tus ojos, tu tono de piel es cálido. Si tienes los ojos azules o verdes, tienes un tono frío. Identifica alguna celebridad con características parecidas a las tuyas Busca a alguien con un tono de piel y ojos similares a los tuyos. Te dará una idea mucho mejor de cómo se verá el tono realmente. Recuerda, estas celebridades gastan mucho dinero buscando su mejor look. Cómo elegir el color perfecto para resaltar tus rasgos "Elige un tono opuesto a las tonalidades de tu piel", puntualizó Haime. Con esto quiero decir que si tu piel tiene un tono cálido, debes optar por un color más frío, y viceversa. Si tienes la piel neutral, todo te queda bien, así que tienes la gran suerte de elegir el color que quieras. Aquí los tonos, de acuerdo con lo anterior Rubio frío: Platino, ceniza, hielo, plata, beige, champagne, arena. Si tu color de ojos es azul o gris, el rubio cenizo es perfecto. Rubio cálido: Dorado, caramelo, ámbar, miel.

Rojo frío: Pelirrojo natural, borgoña, castaño oscuro. Si tu piel tira a aceituna, olvídate del rojo. Ya que puede hacer que tu piel se vea excesivamente verde en contraste. Rojo cálido: Rubio fresa, cobre, ámbar, óxido, rojizo. El rojo cálido sirve para contrarrestar los tonos fríos de la piel pálida. Marrón frío: Chocolate oscuro, castaño, castaño oscuro, moca. Los tonos más fríos de marrón pueden parecer especialmente llamativos en aquellas mujeres con piel cálida, ya que ayudan a que los tonos amarillos parezcan más cremosos. Marrón cálido: Caramelo, miel, marrón dorado, ámbar, canela. Los marrones caramelo encajan mejor con los tonos de piel aceituna, tonos amarillos y verdes. Este color es perfecto si tu base es oscura de forma natural. Negro frío: Negro puro, regaliz, negro azulado. Si tu piel es de tonos más cálidos o neutros, te aportará un efecto dramático de porcelana en la tez. Igual si tu piel es de color oliva. Si tu piel es demasiado clara, el negro frío endurecerá excesivamente tus rasgos. Negro cálido: Moca oscuro, marrón-negro, chocolate. Si tu piel es de un tono frío y te gustan los tonos oscuros, este color es perfecto para ti.

