Expresivo y creativo: así es Very Peri, el color del año 2022 según Pantone que seguro tienes en tu clóset El Pantone Color Institute ha anunciado que este azul con matices rojos y violáceos encapsula la esencia del próximo año con la fusión del mundo real y virtual como principal influencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Color del año Pantone 2022 Credit: Cortesía Como cada año por estas fechas, la autoridad mundial del color, el Instituto Pantone, ha anunciado el color del 2022, que tras un exhaustivo análisis encapsula la esencia de los próximos 365 días. Por primera vez en la historia de su programa educativo de colores, han creado un nuevo tono al que han bautizado como Very Peri, una tonalidad de azul bígaro con un vivo matiz rojo violáceo que fusiona la fidelidad y constancia del azul con la energía y entusiasmo del rojo. "A medida que avanzamos hacia un mundo de cambios sin precedentes, la selección de Very Peri ofrece un enfoque y una visión nuevos de nuestra fiel y querida familia de colores azules, al englobar [sus] cualidades y al mismo tiempo contar con un matiz rojo violáceo, muestra una actitud alegre y animada, así como una presencia dinámica que despierta la valentía de crear y una expresión imaginativa", expresó Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute en un comunicado. Color del año Pantone 2022 Credit: Cortesía Algunos de los factores que han influido en este color despreocupado, intrigante y calmado, han sido la salida del aislamiento, la fusión de la vida física y digital y el dinamismo sin límites del mundo virtual. "La creación de un color nuevo por primera vez en la historia de nuestro programa de colores educativo Pantone Color of the Year es el reflejo de un proceso de innovación y transformación a nivel mundial", afirmó Laurie Pressman, Vicepresidenta del Pantone Color Institute. "A medida que la sociedad reconoce los colores como una forma de comunicación fundamental y como una manera de expresar, captar, conectar e influir en ideas y emociones, esta nueva y compleja tonalidad azul fusionada con un rojo violáceo resalta el abanico de posibilidades que se nos presenta". El anuncio del Color del año se ha celebrado durante más de dos décadas, con la intención al principio de concienciar sobre la importancia del color en la comunicación de las personas, para convertirse en una auténtica herramienta de influencia en múltiples sectores como la moda o el diseño industrial. Color del año Pantone 2022 Credit: Cortesía ¿Cómo se elige el Color del año? El proceso de selección del Color del año de Pantone conlleva un profundo estudio y análisis de tendencias. Para llegar a la selección final, los expertos del color del Pantone Color Institute analizan a fondo el mercado en busca de nuevas influencias. Entre estas se incluye la industria del entretenimiento, películas en fase de rodaje, colecciones itinerantes de arte, nuevos artistas, moda, todas las áreas del diseño, destinos turísticos populares y nuevos estilos de vida, tendencias de juego y diversión y condiciones socioeconómicas. Asimismo, estas influencias pueden proceder de las nuevas tecnologías, materiales, texturas y efectos que afectan al color, de relevantes plataformas de redes sociales e incluso de eventos deportivos de proyección global. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por eso no es de extrañar que hayamos visto ya este color, o tonos similares, en las pasarelas y las alfombras rojas. ¿Te gusta? ¡Seguro que tú también lo tienes en tu clóset!

