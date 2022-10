El color de mechas que te favorece de acuerdo con el color de tu piel ¡Las mechas son una tendencia de belleza que llegó para quedarse! La principal diferencia que encuentras entre mechas y tinte es que los tintes cubren el La principal diferencia que encuentras entre mechas y tinte es que los tintes cubren el cabello en su totalidad, mientras que las mechas lo hacen de forma parcial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como el universo de la coloración de pelo está en constante evolución y sus técnicas cambian con regularidad, te diremos cuáles son las mechas que más te favorecen de acuerdo con tu color de piel. Sin importar si tienes tez clara o morena, hoy hay distintas opciones que se adaptan mejor a ti para cambiar tu look por completo. ¿Eres de piel clara? ¡Estas son las mechas que mejor te lucen! Reflejos: Se aplican en todo el cabello, pero no necesitan tanto mantenimiento como el tinte normal. Existe una técnica que lleva como nombre Tri-Reflejos Mix & Match que selecciona aquellas zonas en las que tu rostro necesita más luz. ¡Ponla a prueba! Bronde: Los expertos de Get The Look aseguran que son perfectas si deseas cambiar tu apariencia, pero con un look no muy atrevido. Cuando usas un tono cercano al rubio oscuro, se destaca tu color de piel. Platino: Son una excelente elección. Ten en cuenta que algunas mechas suman años, entonces para evitarlo mantén tonalidades claras en tu pelo o iluminaciones porque los oscuros marcan las facciones, endurecen y envejecen. Mujer morena con mechas Mujer morena con mechas | Credit: Getty Images ¿Tu piel es morena? ¡Atrévete a llevar todas estas mechas! Caramelo: Por su versatilidad y porque dejan como resultado reflejos tenues, lo que significa 2 o 3 tonos más claros que el color natural, generan un aspecto muy atractivo a simple vista. Se ven naturales, añaden volumen y luz. Cobrizas: Un tono cercano al caramelo, pero más con tendencias al rojo. Aplica las mechas cobrizas desde la altura de la nuca. Estas aportan mayor volumen y llenan de vida tu cabello. Base oscura con mechas claras: Olvídate de estar cuidando que las raíces de tu pelo arruinen tu look. Dejar tu base oscura y hacerte mechas claras de forma intercalada hará que tu melena se vea moderna. Sin reglas: Californianas, tanto para morenas como para mujeres de tez clara: ¡Siempre está de moda! Lo están porque su técnica involucra un degradado de colores suaves que crea un estilo muy natural e informal, lo que hace que tu rostro se ilumine. El principal must de esta técnica es su naturalidad y que requiere retoque cada tres o cuatro meses. El estilista Rafael Pages comenta lo siguiente en su portal: "Este tipo de mechas da un toque nuevo a tu melena sin necesidad de teñirlo al completo, tanto así que es muy popular entre las celebrities". Aseguran que si eres morena, las mechas ideales son las castañas. Si por el contrario eres rubia, te lucen mejor los tonos castaños claros o rubio dorado. Balayage: Se diferencian de las californianas porque su decoloración comienza desde la raíz, logrando un resultado más suave, sutil y natural. Aunque la concentración de su color es en las puntas, también acepta que algunos reflejos suban hasta la parte superior del cabello, lo que ayuda a definir los rasgos femeninos. Esta técnica, también llamada contouring capilar, tiene varios beneficios, entre ellos que no determina dónde comienza o termina cada una de las mechas. ¿Te atreves a llevarlas?

