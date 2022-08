¡Vas a "A-mar" esta colección de moda sostenible presentada en Medellín! Juan Pablo Socarrás presentó en Colombiamoda una colección rica en artesanía, suprarreciclaje e historia que unió a tres comunidades artesanales de Colombia, México y Guatemala en una pasarela mágica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El diseñador Juan Pablo Socarrás junto a Coca Cola, nos cautivó en Colombiamoda 2022 con su propuesta de moda con sentido social: "Historias hechas a mano". En el video de arriba verás la entrevista que pudimos realizarle justo después de la pasarela de "A-Mar", una colección cargada de colorido, riqueza cultural, magia y sentido social. Paso a paso, modelo tras modelo, se fue narrando la historia de una mujer que nace en las montañas colombianas y que viaja a través de ríos y océanos hasta encontrar en México el amor de un hombre maya. El agua con todos sus matices y caudales fue el elemento común que los inspiró y los une. Socarras 1 Credit: Cortesía Inexmoda Socarrás quien ha dedicado su vida a resaltar el trabajo de las artesanas en Colombia y ahora en Latinoamérica nos contó que la base de la colección fue precisamente un intercambio de culturas entre Colombia, Guatemala y México expresada a través de los tejidos y los bordados en cada prenda. En total se unieron al proyecto 90 mujeres originarias del Valle de Ubaté (Colombia), Santo Domingo de Xenacoj (Guatemala) y San Antonino Castillo Velasco (México). Las prendas de "A-Mar", todas deslumbrantes, glamorosas y con sello único incorporaron las técnicas de cada región como el bordado, el crochet, el tejido a dos agujas y el telar en materiales como algodón orgánico, lona, lana, chifón de seda, paño y shantung de seda. socarras bag Credit: Cortesia Inexmoda También el suprarreciclaje dijo presente con la transformación de residuos de botellas en fibras recicladas, además de la utilización de filamentos de tapabocas, botellas, latas y plástico. El desfile tuvo 38 salidas con propuestas femeninas y masculinas que llevaron a los asistentes a soñar y adentrarse en la magia de la historia y su profundo propósito social, logrado con gran distinción. Desde Guatemala nos viajó la directora técnica y curadora del Museo Ixchel de Traje Indígena, Violeta Gutiérrez, parte fu dame tal de este proyecto, quien también dedica su vida a rescatar técnicas que se están perdiendo en su país. El trabajo d e las mujeres que participaron en la colección mostró impactantes piezas como la capa larga roja con la que cerró el desfile un guapo modelo, hecha en telar de cintura y tejida a mano con técnicas ancestrales. capa roja Credit: Cortesia inexmoda SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nos encanta resaltar y apoyar estas iniciativas que incorporan todos los elementos que la moda, abierta a un mejor futuro, debe tener: consciencia social, inclusión, ecología, cuidado del medio ambiente, respeto y aprecio por nuestras culturas.... y principalmente amor. socarras verde Credit: Cortesia Inexmoda Felicidades Juan Pablo Socarrás por "A-mar" y por construir puntada tras puntada "historias hechas a mano" que transforman vidas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Vas a "A-mar" esta colección de moda sostenible presentada en Medellín!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.