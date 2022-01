Las marcas de lujo celebran el Año nuevo chino con colecciones cápsula inspiradas por el tigre Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería marcas de lujo celebran año nuevo chino Credit: IG Fendi El 1 de febrero comienza el nuevo año lunar chino y este 2022 es el turno del tigre. Muchas firmas se han inspirado en este signo del zodiaco oriental que simboliza el valor, la confianza y la ambición, para crear colecciones de edición limitada que evocan estas cualidades a través de arriesgados diseños y colores intensos. Empezar galería Burberry La colección de la firma inglesa plasma las típicas rayas del tigre en algunos de sus bolsos más populares. El animal también es el protagonista de diferentes estampados en las líneas masculina y femenina ready to wear, mientras que el monograma de la marca aparece en naranja sobre piezas como bufandas o tenis. Modelos chinas protagonizan la campaña. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Prada La firma italiana huye del estampado animal para llenar de acentos rojos -color de la buena suerte en China- en sus prendas. Los actores Li Yifeng y Chun Xia protagonizan esta campaña que además colabora con un programa de conservación de los grandes felinos en peligro de extinción como el tigre de Amur. 2 de 10 Ver Todo Dior Maria Grazia Chiuri, directora creativa de Dior, ha diseñado todo un rango de piezas decoradas con estampados y bordados en tonos rojos que celebran el año nuevo lunar. Entre ellas destaca el icónico bolso Lady Dior, adornado con flores y mariposas para la ocasión. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Gucci En la colección Gucci Tiger vemos al animal plasmado en accesorios y prendas de vestir de tonos empolvados en una campaña donde un grupo de amigos toma el té acompañados por estos felinos. La firma se unió en 2020 a la iniciativa The Lion's Share Fund, que recauda fondos para proteger a los animales en peligro de extinción y sus hábitats naturales. 4 de 10 Ver Todo Ferragamo La marca ha contado con los artistas chinos Sun Yuan y Peng Yu para crear un estampado especial que han utilizado en varios complementos de la colección, llena de prendas en color rojo y presentadas en una campaña con paisajes virtuales protagonizados por cerezos en flor. 5 de 10 Ver Todo Diesel marcas de lujo celebran año nuevo chino Credit: Cortesía Como es propio de la marca, las piezas de denim son el centro de esta colección cápsula con toques de rojo y temas gráficos felinos. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Balenciaga marcas de lujo celebran año nuevo chino Credit: Cortesía Chaquetas, vestidos, tenis... un repertorio de prendas de aire deportivo que giran en torno al naranja y al negro inspiradas por el pelaje del felino. Parte de la línea cuenta con un sutil logo atigrado mientras que otras piezas muestran sus rayas descaradamente. 7 de 10 Ver Todo Etro Los personajes de Kung Fu Panda son los protagonistas de esta divertida y animada colección de sudaderas, gorros suéteres y accesorios. Po, Tigress, Shifu, Mants, Crane y Monkey presumen sus poses de artes marciales sobre el típico estampado paisley de la marca. 8 de 10 Ver Todo Fendi Otra en rendirse a los encantos del tigre ha sido esta firma que mezcla elementos modernos, como las siluetas deportivas, con motivos simbólicos y espirituales de la tradición china. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Bottega Veneta La firma italiana no ha lanzado ninguna colección especial pero para celebrar el nuevo año lunar ha realizado una instalación artística en la Gran Muralla China además de una donación para la conservación del paso de Shanhai, el comienzo de la muralla en la parte este de la misma. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

