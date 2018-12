Selena Gomez lanza su primera colección con Puma  

Selena Gómez vuelve a desempeñarse como diseñadora. Esta vez para lanzar su primera colección deportiva con la marca Puma.

La cantante de 26 años se unió a la conocida marca de ropa deportiva, con quien ha colaborado en el pasado, para crear una colección llamada Strong Girl (la S y la R hacen referencia a las iniciales de su nombre) cuyo propósito es hacer sentir bien a la persona que la lleve puesta, haga ejercicios o no. Cada pieza está diseñada para promover el empoderamiento y la motivación, y llevan bordadas la palabra “Strength“, que significa fuerza.

La línea, que se lanzará el 12 de diciembre en las tiendas de la marca y Puma.com consiste de zapatillas, brasieres deportivos, mallas deportivas coloridas y sudaderas que lucen muy cómodas. En todas se puede ver perfectamente el estilo de la cantante que siempre luce espectacular con atuendos deportivos.

“Siento que cuando me visto para hacer ejercicio, también me estoy vistiendo para lo que quiero alcanzar, como una meta”, expresó Gómez en una entrevista para la revista Elle sobre su colaboración con Puma. Según ella, los diseños también están pensados para personas que no necesariamente usan ropa de deporte para ejercitarse sino en el día a día.

Otro punto de inspiración fueron sus amigas, quienes posaron junto a ella para la campaña de la colección. “No tengo amigas que son la misma talla o algo parecido. Yo entiendo los cuerpos de las mujeres más por mis amigas, por la forma en la que se visten y qué les queda bien”, aseguró.

Tras sus colecciones con Coach y ahora con Puma, no nos sorprendería que la ex estrella de Disney lance una línea de ropa de su propia marca. “No estoy segura de eso. Es bueno trabajar con gente que de verdad entiende lo que hace. Estoy muy bien donde estoy ahora mismo”, aseguró.