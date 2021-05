Así luce la espectacular colección del diseñador Estéban Cortázar y Desigual El diseñador colombiano diseñó piezas de ensueño inspiradas en su niñez que transcurrió en la ciudad de Miami en la década de los 90. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Nada como llevar ropa de diseñador, sobre todo cuando esos diseñadores son favoritos de nuestras estrellas favoritas. ¿Algo mejor? Poder obtener estas piezas a una fracción del precio. Por suerte muchas tiendas han hecho increíbles colaboraciones con algunos de los mejores diseñadores, dándonos la oportunidad de lucir fabulosas sin gastar mucho dinero. Ahora le tocó el turno al talentoso Esteban Cortázar, quien se unió a la cadena de tiendas Desigual para crear una colección de verano de ensueño. Junto a la marca, el diseñador colombiano, que ha vestido a celebridades como Beyoncé, Eva Longoria y Cate Blanchet, diseñó 16 piezas unisex perfectas que te van a encantar. "Es una colaboración que llevo trabajando desde hace un año y medio. Empezó de una manera muy natural entre ambas marcas. La verdad no me esperaba hacer una colaboración con ellos, pero me llamaron y me invitaron. Me inspiró mucho ver esta nueva comunidad de personas que están creando ahorita, le están dando un aire fresco a la marca y me invitaron a ser parte de esa frescura y a dar un punto de vista que atraiga a nuevas audiencias", nos contó en exclusiva el talentoso diseñador. "Me di cuenta de que con Desigual tengo más cosas en común, que no. Decidí hacer una colección con ellos que se sintiera muy personal, darle un punto de vista muy auténtico, muy mío". La colección "Cada día es para siempre", que está llena de color y de estampados muy originales, está inspirada en la niñez de Cortázar la cual transcurrió en la ciudad de Miami en la década de los 90. ¿Lo más cool? Uno de los estampados de la colección, en específico el de los besos, fue creado por el diseñador y su papá, el artista Valentino Cortázar. "Las piezas son muy simples. Hay siluetas muy noventeras pero hechas para hoy", cuenta Cortázar. "Es una colección inspirada en el pasado, diseñada para hoy y [que se va a poder] usar para siempre". Si bien la colección está inspirada en la ciudad de Miami, el diseñador asegura que Colombia siempre está presente en todos sus proyectos, y que este trabajo es más bien un homenaje a sus raíces latinoamericanas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Coleccion esteban cortazar y desigual Credit: Cortesía Coleccion esteban cortazar y desigual Credit: Cortesía Coleccion esteban cortazar y desigual Credit: Cortesía Coleccion esteban cortazar y desigual Credit: Cortesía "Colombia es mi raíz, es dónde nací y siempre está presente en mi trabajo. Ni importa si la colección está inspirada en Miami, Colombia de alguna manera siempre está ahí", confiesa. "Esto es una carta de amor tanto para Miami como para Colombia, como para Latinoamérica. Es mi manera de celebrar la calidez que tenemos los latinos, es una manera linda para mi de celebrar nuestro amor por el color, nuestro amor por los estampados, nuestro amor por la alegría de vivir". La colección está disponible desde este 20 de mayo en las tiendas de Desigual, al igual que en desigual.com

