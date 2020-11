Close

Esta marca acaba de lanzar una increíble colección de maquillaje en honor a la serie Friends Lo mejor de todo es que nada cuesta más de $25 Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien la serie Friends, protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry y Matt LeBlanc, entre otros, terminó hace más de una década, tenemos que admitir que los fanáticos de esta no quieren dejarla morir. Y es que lo que sea que se haga para recordar el popular, es todo un éxito. Hemos visto colecciones de ropa, instalaciones y muchas otras cosas que de alguna manera han mantenido la serie y a sus actores vigentes en la mente del público. Por eso cuando nos enteramos de que Makeup Revolution había lanzado una segunda colección de maquillaje dedicada exclusivamente a Friends, sabíamos que teníamos compartirlo con ustedes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Existen muchas cosas de la marca perfectas para coleccionar, pero nada como una fabulosa línea de maquillaje que además de tener un empaque de ensueño -uno de ellos es un taxi amarillo-, las paletas de sombra tienen una fórmula con mucho pigmento, y colores mate al igual que con brillo, que te ayudarán a crear looks supercool. Además, los productos fueron bautizados con nombres de algunas líneas más emblemáticas del show como, I’m fine, Fancy Guest y Myyyyy sandwich. Image zoom Credit: Instagram/Makeup Revolution Image zoom Image zoom Credit: Instagram/Makeup Revolution La colección Makeup Revolution x Friends, que está disponible en Ulta y Makeuprevolution.com, incluye 20 productos, entre ellos varias paletas de sombras y lip glosses, al igual que mascarilla y scrub para los labios, crema para el cuerpo y bomba de baño. Si eres fanática de la serie o si simplemente eres amante del maquillaje, tienes que correr a comprar los que más te gusten, y te decimos que corras porque la primera colección que lanzaron se agotó en minutos. ¿Qué esperas?

Close Share options

Close Close Login

Close View image Esta marca acaba de lanzar una increíble colección de maquillaje en honor a la serie Friends

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.