Esta colección de maquillaje inspirada en las estatuas clásicas del Louvre ¡es del otro mundo! Conoce la sublime colaboración de belleza de Lancôme con el Museo del Louvre en París al que tuvimos acceso exclusivo y que tiene como embajadoras a Zendaya, Amanda Seyfried, Aya Makamura y He Cong Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta entrega de los #Especialesconkika te lleva a conocer la maravillosa colaboración de belleza de Lancôme con el icónico Museo del Louvre en París, al cual tuvimos acceso privado como exclusiva primicia. Esta es la gran noticia para iniciar esta temporada de otoño con una campaña impactante que protagonizan embajadoras de la marca como Zendaya, Amanda Seyfried, Aya Makamura y He Cong. Zendaya Lancome Louvre Credit: Lancôme Fue imposible no antojarnos con la nueva colección de productos inspirada en obras maestras como la Venus de Milo, la Victoria de Samotracia, la ninfa Eco, la poetisa Corine, las diosas Diana e Higiea entre muchas otras estatuas de valor incalculable que alberga en sus alas el Museo del Louvre. En este tour privado comprobamos que la belleza actual es arte viviente y que tenemos en las manos la tarea de expresarla a nuestra manera para hacer historia. Para esta nueva y preciosa colaboración Lancôme se inspiró en nueve poderosas esculturas de leyendas femeninas que influyen con sus vivencias en las mujeres de hoy. ¿Y qué tienen en común? Bien sean diosas o mitos, cada una habla de valores y decisiones de vida ante las vueltas del destino, sus historias de femineidad y belleza nos cautivan como mitos del pasado que inspiran el futuro y tuvimos el lujo de estar cara a cara con algunas de ellas. Kika lancome louvre Echo Credit: Kika Rocha La primera es la ninfa Eco, en la mitología griega, absolutamente bella, triste y desesperada. rechazada por Narciso, por no poder comunicarse con su amado sino repitiendo la última silaba de una palabra y fue inmortalizada en la escultura de Paul Lemoyne en 1822. A su nombre se creó el labial L'Absolu Rouge en el tono Celestial Rose. Hermafrodita, fusión mítica bisexual fue también escogida como modelo para los labiales L'Absolu Rouge en el tono French Drama, la escultura durmiente creada en el año 150 A.C. reposa en un lecho de mármol que fue añadido por Bernini en 1620, comisionado por el cardenal Borghese Artemisa, diosa griega de la sabiduría y la caza, conocida como Diana para los romanos es otra imagen de la colección. Esta escultura, con una túnica corta y sandalias descubierta en Gabii Italia, que data del siglo 4 antes de Cristo, se atribuye a Praxiteles. Representando a la salud, la diosa Higiea símbolo de bienestar es la inspiración para la edición limitada del suero Advanced Genéfique que da a la piel salud óptima con ingredientes como vitamina C, ácido hialurónico y prebióticos bífidos para restaurar su brillo y losanía. Esta diosa de la salud, la limpieza y la higiene sostiene en esta escultura un cáliz simbólico de la medicina, alrededor de la cual se enrosca una serpiente que representa la cura y remedio. Lisa Eldridge la directora creativa de Lancôme, también artista e historiadora, pasó invaluables horas en el museo escogiendo las obras de arte que darían vida a la colección de maquillaje. Dentro de sus creaciones favoritas para la colección está la paleta de ojos Richelieu Wing o Ala Richelieu que celebra la escultura creada en 1806 de la poetisa griega Corine, quien vivió en el siglo 5 A.C., un momento histórico en el que era inconcebible ser genio y mujer al mismo tiempo. Los tonos de mármol rosa, crema y verde de esta magnífica ala y la luz del museo, dieron vida a la paleta que va con todos los tonos de piel. Lancome Corine Credit: Lancôme SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Inspiradas por el arte y la belleza de las estatuas clásicas y la luz mágica, concluimos este recorrido inolvidable que realizamos en un martes de este verano, día en el que el Museo del Louvre está cerrado al público, pero nos abrió sus puertas para recibir especial y exclusivamente a People en Español.

