La colección de maquillaje más bella inspirada en la serie Bridgerton La colección, de edición limitada, estará disponible el próximo 24 de marzo en patmcgrath.com

Netflix se ha convertido en el escape perfecto para muchos, y el pasatiempo ideal para los que prefieren quedarse en casa todo el fin de semana. Además, muchas de las series que vemos en esta y otras plataformas también se han convertido en referencia de moda y de belleza. Es por eso por lo que algunas marcas se han inspirado en ellas para lanzar interesantes colecciones que enloquecen a los fanáticos. Eso sí, nada se compara esta espectacular colección que nos tiene a todas muy emocionadas. Hablamos de la colección, de edición limitada, que la marca de maquillaje Pat McGrath creó en honor a la serie Bridgerton, cuyos productos están de ensueño. Y para ser la imagen de tan esperada y fabulosa colección, nadie mejor que la actriz Nicola Coughlin, quien en la popular serie interpreta el icónico personaje de Lady Whistledown. "No puedo creer que esto es real', escribió la actriz junto a un video que publicó en su cuenta de Instagram. "Estoy muy emocionada de anunciar que soy la nueva musa de Pat McGrath. Absolutamente un sueño hecho realidad. Gracias, estoy en las nubes". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La colección incluye una paleta de sombras con seis tonos, que además de los ojos, también se pueden usar como rubores e iluminadores. Además de un delineador negro, también incluye una paleta de rubores y un iluminador para el cuerpo, el primero que lanza la marca. Pat McGrath coleccion maquillaje de Bridgerton Credit: Cortesía Pat McGrath coleccion maquillaje de Bridgerton Credit: Cortesía Pat McGrath coleccion maquillaje de Bridgerton Credit: Cortesía Lo más cool es el empaque de los productos, que más bien parece sacado de una película de época y que perfectamente pueden ser artículos de colección. Nuestros favoritos son el labial, en tono rosa, cuya caja tiene un hermoso estampado floral y un lazo de metal dorado en el empaque, y el set de rubores que viene con perlas incluidas. Los precios de la colección, que estará disponible en próximo 24 de marzo en patmcgrath.com, oscilan entre $28 y $65.

