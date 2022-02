Así lucen las prendas de la nueva colección de Gucci x Adidas Las prendas están supercool y las puedes llevar tanto con un look casual, como con uno más elegante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya se están volviendo costumbre tanto las colaboraciones de grandes artistas con marcas de moda y belleza, al igual que las colaboraciones entre importantes marcas de moda. En el último año vimos como Fendi se unió a Versace para lanzar una colección bastante original, al igual que la que hicieron Balenciaga y Gucci, dando como resultado una colección de ensueño en la que las piezas llevaron detalles únicos de cada marca. Siguiendo esa tradición, Gucci nos acaba de sorprender con una colaboración bastante inesperada. Resulta que la prestigiosa marca se unió a la legendaria marca deportiva Adidas para crear una colección que ahora todos quieren tener. Fue durante el marco de la Semana de la moda de Milán en dónde Gucci decidió revelar las piezas que esta nueva colaboración. En el dieron cita al que acudieron personalidades como Rihanna quien llegó junto a su novio A$AP Rocky y mostrando su barriga de embarazo, al igual que Jared Leto y Serena Williams. La marca presentó su colección de otoño y aprovechó para también mostrar las piezas de esta increíble colaboración. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rihanna en desfile de Gucci Credit: Victor Boyko/Getty Images for Gucci Coleccion Gucci x Adidas Credit: Daniele Venturelli/Getty Images for Gucci Coleccion gucci x adidas Credit: Daniele Venturelli/Getty Images for Gucci Coleccion Gucci x adidas Credit: Daniele Venturelli/Getty Images for Gucci Coleccion Gucci x Adidas Credit: Daniele Venturelli/Getty Images for Gucci Coleccion gucci x adidas Credit: Daniele Venturelli/Getty Images for Gucci Las originales piezas tienen una mezcla de ambas marcas y pueden ser llevadas con un look casual, al igual que con uno más elegante. Seguramente en los próximos meses veremos a muchas celebridades llevando algunas de estas prendas. ¿Qué te parece esta colaboración?

