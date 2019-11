Los 36.7 millones de personas que siguen su día a día en Instagram dejan más que claro que a la gente le interesa todo lo que haga Lele Pons. Ya sea con su estreno como cantante, con sus videos cómicos o ahora, como empresaria de belleza en colaboración con la marca Tarte, una de las favoritas de los adictos al maquillaje, la venezolana ha tenido un éxito redondo en todas sus aventuras laborales. Aprovechamos su visita a los estudios de People VIP para entrevistar a la influencer latina con más seguidores del mundo sobre esta nueva faceta.

"Siempre me gustó el maquillaje y no solo eso, [es que] nunca sabía qué ponerme, porque como me hacían el maquillaje yo no sabía cuál era el que me gustaba más", explica ella misma sobre esta colaboración con Tarte que ya llevaba cocinándose desde hace un año. "Una vez me hicieron el maquillaje y yo dije "¿Qué me hiciste? […] Y estos son todos los colores que me gustan a mi, los colores que me pusieron ese día".

La paleta cuenta con 2 de colorete y 9 de sombras con el objetivo de conseguir que tus ojos se lleven todo el protagonismo de tu look de belleza y parezcan más grandes, como le gusta a la venezolana. "He creado esta paleta porque me encanta que mis ojos se vean enormes. Con esta paleta puedo conseguirlo y es muy fácil de utilizar", cuenta desde su perfil de Instagram.

Como viene siendo la tendencia en cuestión de maquillaje desde hace unos años, cada tono tiene un nombre propio que, en este caso, tienen que ver con momentos, plantas y hasta canciones que marcan momentos importantes de su vida. Por ejemplo, el tono "Loca" hace referencia a su canción favorita de Shakira o "Lelita" que es como le llaman cariñosamente sus amigos.

La paleta ya está disponible por $35 en tartecosmetics.com