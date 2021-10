Coach se metió en serios problemas por destruir sus propios bolsos ¿Qué pensará JLo? Jennifer López ya lleva varias temporadas como la imagen principal de la popular marca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como ya es sabido, Tik Tok se ha convertido en la plataforma perfecta para hacer que un producto se vuelva viral por buenas razones, o en desaparecer y destruir cualquier marca, por más popular que sea. Y es que cuando a belleza se refiere, los usuarios que hacen este tipo de contenido tienen el poder de hacer que un producto se convierta en un must o que desaparezca en un dos por tres. Si se hace viral, dará mucho de qué hablar. Es por eso por lo que uno de los videos más recientes de @Thetrashwalker, una popular usuaria, no le cayó muy bien a Coach. La joven puso en evidencia una de las prácticas de la marca, la cual no coincide con lo que pregonan. Resulta que en vez de reciclar los productos que no quieren o que los clientes regresan, la marca los destruye y luego lanza a la basura. Según mostró la usuaria de Tik Tok, al parecer los bolsos los bolsos son cortados en diferentes con una tijera, dejándolos inservibles. "Estoy muy emocionada de mostrarles todos los bolsos que le compré a @Dumpsterdivemama. Como pueden ver, todos están cortados porque esa es política de Coach", dice la joven en el video que publicó en su cuenta. "Esto es lo que ellos hacen con la mercancía que no quieren. Ellos le ordena a los empleados que las destruyan para que nadie las pueda usar. Luego las deducen de los impuestos, debajo de la misma categoría que van las cosas que se destruyen por accidente. De acuerdo con su página web, ellos realmente se preocupan por el movimiento de nuestra economía y realmente se preocupan por la sustentabilidad. Ellos son una compañía pública, pero esta información no está en ningún lado. No las botes, repáralas Coach, repara los bolsos. Es otro pequeño esfuerzo que podemos hacer para mantener las carteras fuera de los vertederos y reducir el impacto en el planeta". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Coach, carteras rotas, Tik Tok Credit: Tik Tok Coach, carteras rotas, Tik Tok Credit: Tik Tok Coach, carteras rotas, Tik Tok Credit: Tik Tok Como era de esperarse, el video llegó hasta los directivos de la compañía, quienes de inmediato tomaron la decisión de suspender esta práctica. "Hemos dejado de destruir la mercancía dañada o que no sirve que devuelven en las tiendas", escribió la marca en su cuenta de Instagram. "[Nos vamos] a dedicar a maximizar el uso de estos productos en nuestro [programa] Coach (Re)Loved y en otros programas".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Coach se metió en serios problemas por destruir sus propios bolsos ¿Qué pensará JLo?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.